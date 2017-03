Video tappis raadiotähe, aga vähemasti on hipsterid vinüülplaadid tagasi kasutusse toonud, kirjutab Men's Health.

CD-de müük üha langeb, aga vinüülplaate müüdi näiteks 2015. aastal 32% rohkem kui aasta varem ja müüginumbrid olid kõrgeimal tasemel pärast 1988. aastat. Kauamängivaid müüakse üha rohkemates kohtades ja plaadifirmad annavad "saviplaate" välja üha enam. Igale endast lugupidavale muusikule on auasi anda oma album välja ka vinüüli kujul – või lausa ainult vinüüli kujul. Melomaanid kiidavad vinüüli heli ehedust ja ütlevad, et nõela sahin mustal füüsiliselt olemasoleval plastil on hoopis midagi muud kui steriilne fail arvutis.

Kui sa pole isa pööningul konutavalt Radiotehnikalt veel tolmu maha pühkinud, siis siinkohal kolm põhjust, miks võiksid seda teha. Või kui see vanaldane seade sinus usaldust ei ärata, siis midagi moodsamat soetada.