Ameeriklased kutsuvad seda BLT ehk bacon-lettuce-tomato ning see on nende armastatuim võileib. Eesti keeles oleks see PLT ehk peekon-lehtsalat-tomat. Nendest kolmest kattest saab eriti hea võiku, kus koos nii maitsev kui tervislik.

Kõigepealt võta välja leib, sepik või sai, mille peale oma võileib luua. Valik on sinu – kas röstid kaks viilu, võtad suure prantssaia ja lõikad sellele vao sisse või lepid tagasihoidliku, kuid kindla musta leivaga. Prae peekon mõnusalt krõbedaks. Määri leiva- või saiaviiludele toorjuustu, laota peale kaks salatilehte, 3-4 paksu viilu värsket tomatit ja seejärel parim osa ehk peekon. Kui torn on valmis, on aeg nautida.