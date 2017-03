Püstolkuulipilduja MP7 on ennast Afganistani sõjategevuses juba igati tõestanud, kuid seoses hiljuti aset leidnud rünnakutega kõikjal Euroopas on relv omandamas üha suuremat tähtsust ka politsei terrorivastastes operatsioonides, kirjutas Kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu! Marc Roth.

Asjatundjad on ühel nõul selles, et terrorirünnaku esimeste 30 kuni 60 minuti jooksul on tavalised patrullpolitseinikud sunnitud ise toime tulema relvastatud terroristidega. Kogemused näitavad, et vähemalt nii kaua kulub aega, enne kui spetsialiseeritud üksused MEK ja vastavad erijõud nagu politsei erikomando SEK, BFE+, GSG9 suudavad ise hakata rünnaku toimepaneku paigas efektiivselt tegutsema.

Sõltuvalt konkreetse operatsiooni taktikalisest iseloomust on politsei varustatuse ja väljaõppe tase terrorismiga seonduvates olukordades praegu kahjuks ebaproportsionaalselt madal, võrreldes nende riskiga osutuda tekkinud olukorra ohvriks.

Võttes aluseks eelnimetatud kogemused ja teadmised, on kõik Saksamaa riiklikud ja kohalikud politseiametid asunud tegelema kontseptsioonide ja hankeprogrammidega politsei regulaarjõudude relvastuse uuendamiseks, et tagada nende suutlikkus ründajatega toime tulla, kuni saabuvad spetsialiseeritud abijõud.

Kogu kontseptsiooni aluse moodustavad patrullautod, milles on enamasti kaks politseinikku. Paralleelselt on kavas realiseerida ka mobiilseid ja statsionaarseid "depoo"-kontseptsioone, mis annavad võimaluse vajalik varustus kätte saada mõne minuti jooksul. Arusaadavatel põhjustel ei saa nende kohta avaldada üksikasju.

Lisaks kuulivestidele ja kiivritele on kontseptsiooni raskuspunktis eelkõige politsei kasutusse mõeldud pika relvarauaga ja/või õlale toetuvad käsirelvad.

MP7 – ideaalne first response relv

Oma 1,9 kilogrammise tühikaalu ja tunduvalt kompaktsemate välismõõtudega on MP7 peaaegu poolteist kilo kergem kui MP5. Seepärast on MP7-t võimalik kanda palju diskreetsemalt ning ka peidetud või poolpeidetud asendis. Ka hoonete sees toimib MP7 ideaalselt, hädaolukorras saab sellest relvast väikesele kaugusele tulistada isegi sisselükatud õlatoega. samuti on relva võimalik kasutada ühe käega, just nagu püstolit.

MP7 tulerežiimi ümberseadur, lukuvabastus, salveriiv ning vinnastushoob on läbimõeldult väljatöötatud, täielikult mõlemapoolne kasutamisvõimalus muudab relva kasutatavaks ja usaldusväärseks ka stressiolukorras. Relvale on ka laias valikus kanderihmu.

Afganistanis läbiviidud operatsioonide aruanded tõendavad, et nendes osalenud üksused andsid MP7-le igas mõttes kõrge hinnangu. Tänu väikesele kaalule, kompaktsetele mõõtudele ja väikesele tagasilöögile hindavad seda relva väga kõrgelt ka naissoost kasutajad.

MP7 uus versioon varustati ühe Saksa suure liidumaa politseiameti tarbeks õlatoega, mida saab pikisuunas seadistada viies erinevas asendis. Nii on see ergonoomilises mõttes sobiv igasuguse kehaehitusega inimestele, alates paksu kuulivestiga haprast inimesest kuni väga suurekasvuliste kasutajateni.

Tänu väikesele tagasilöögile, mis on 9 x 19 mm padruniga võrreldes umbes 50%, suudavad laskurid, kes ei ole palju harjutanud ega oma ka suurt kogemust, saavutada väga lühikese ajaga väga hea tabavuse – ja seda ka kaugustel üle 50 meetri.

Afganistanis võidelnud üksused leidsid, et erinevalt tavalistest automaatidest saab MP7-ga vajadusel stabiilselt lasta ka pikemate valangutega, sest tänu väikesele tagasilöögile relva suue peaaegu ei kerki.

MP7 – täpsus kombineeritud maksimaalse funktsionaalsusega

MP7 puhul on tegemist PDW (Personal Defence Weapon) ehk enesekaitserelvaga3. Relva kaliiber on 4,6 x 30 mm, mis võimaldab vastava sihtimisoptika korral inimese kui sihtmärgi efektiivset tabamist vähemalt 200 m kauguselt.

Relva on võimalik kasutada nii automaattule režiimis kui ka üksiklaskudega. Kõik relva teenindamiseks vajalikud elemendid on olemas nii ühepoolse kasutusvariandina kui ka arvestusega, et relv oleks võrdselt hästi kasutatav nii parema- kui vasakukäelisele laskurile.

Korpusel paikneb pikk picatinny-siin, mis võimaldab paigutada sellele päevast ja öist nähtavust parandavad optilised ja optroonilised seadmed. Külgedele saab lisaks paigaldada lühemaid picatinny-siine, mis võimaldavad kasutada lampe ja laservalgusmooduleid ja mida saab kasutada spetsiaalse MP7 kandesüsteemi liidesena.

Õlatugi on täies ulatuses sisselükatav ja sel on üks, kolm või viis fikseeritavat asendit, et tagada ergonoomiline sobivus enam-vähem iga kehakujuga ja kaitsevesti paksusega. Rihma kinnituspunktid paiknevad korpuse ees ja taga, optsiooni korras lisaks ka õlatoe kattel.

Salv mahutab 20, 30 või 40 padrunit, kusjuures 20 padrunit mahutav salv sulgub altpoolt käepidemega ja on, nagu ka 30 padruni salv, optimeeritud politseipadruni Action kasutamiseks. Seega tagab MP7 tänu oma laskemoona poole väiksemale kaalule ja oluliselt väiksematele mõõtudele 30 padruniga salve korral samasuguse tulejõu nagu MP5.

Praegu on MP7 versioon A1 tootmises koos integreeritud klapp-käepidemega ja versioon A2 Triple-Hail käekaitsega. Politsei kasutab peamiselt versiooni A1, sest see on kõige „saledama“ konfiguratsiooniga ja seda saab kanda peidetult või poolpeidetult.

Versioon A2 töötati välja sellistele kasutajagruppidele, kes kannavad relva eranditult nähtaval – peamiselt sõjaväele, aga osaliselt ka politsei erijõududele. Mõlemad versioonid on saadaval kas musta või hallikasrohelisena (RAL 8000). Viimati nimetatu on mõeldud eeskätt politseijõududele, kasutamiseks välismaal läbiviidavatel operatsioonidel või riigisiseselt taimestikuga kaetud piirkondades, sest must ei toimi loomuliku maskeeringuvärvina – seda isegi mitte öise nägemise seadmega vaadates.

Nii regulaarsel väljaõppel kui ka erioperatsioonidel saab MP7-le vaid mõne sekundiga lisada spetsiaalselt sellele relvale välja töötatud summuti, mis ülehelikiirusega laskemoona puhul vähendab lasuheli tugevust umbes 141 dBA pealt kuni ca 115 dBA-ni ja allahelikiirusega laskemoona puhul umbes 111 dBA-ni.

MP7 suurendab rinnakujude efektiivset tabavuskaugust kuni 200 meetrini, mis on MP5-ga võrreldes kaks korda suurem. Vastava optikaga ja tänu MP7 suurele omatäpsusele osutub õige laskemoonaga võimalikuks isegi (kaitsevestiga) vastase pea tabamine keskmiselt kuni 100meetrise kauguse korral.

MP7 relvasüsteem pakub politsei terrorivastasteks operatsioonideks omas kategoorias ainulaadset kombinatsiooni nii operatsiooni läbiviimiseks kui ka treeninguks vajalikest parameetritest. Esmareageeringu relvana on MP7 tänu oma laiale kasutusalale, minimaalsele kaalule ja väikestele mõõtudele, samuti kasutusmugavusele ja minimaalsele tagasilöögile vägagi sobiv.