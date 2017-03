Täna, 27. märtsil on rahvusvaheline viskipäev. Head märjukest, mille nimi tuleb gaelikeelsest väljendist "Uiske na Beatha", mis sõna otseses mõttes tähendab "Eluvesi", pruuliti võib-olla lausa iidses Babüloonias. Siin on mõned nõuanded veebilehelt realmendrinkwhiskey.com algajale (või ka kogenumale) viskisõbrale, kuidas head jooki õigesti nautida.

Parem ära jääd kasuta

Kuigi paljud eelistavad jääkuubikuid, on häda selles, et need on sageli tehtud kraaniveest, mis rikub hea maitse ära. Samuti sulavad kuubikud aegamööda nii, et vett on isegi rohkem kui siis, kui jood viskit veega. Kui tahad siiski jääd kasutada, tee seda allikaveest ja tõsta mõne aja pärast kuubikud lusikaga klaasist välja.