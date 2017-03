Škoda esitluselt Shanghais lekkisid vaid valitutele mõeldud ekraanipildid meediasse ning veerema läks kuulujutt. Nimelt teatas Škoda, et Hiinas jõuab lähiajal müüki neli uudismudelit: Kodiaq ja Kodiaq Coupé ning lisaks kaks kompaktmaasturit, tingnimedega Model Q ja Model K.

Kui uudis Kodaqi kupeemaasturi müügiletulekust kõlab loogilisena: edev linnainimene tahab midagi erilisemat kui tavapärane maasturilaadne toode, siis Model K ja Model Q tekitavad küsimusi rohkem kui on vastuseid.

On päris kindel, et üks neist uudismudelitest veereb Škoda Yeti jälgedes. Oletamegi, et Yeti uus põlvkond kandis esitlusel koodnime Model K. Seda, mis nimega tuleb uue põlvkonna kompaktmaastur müügile Hiinas, kas Yetile jääb tema nimi alles Euroopas, me oletada ei oska. Ütleme lihtsalt, et Model K on meie mängus Yeti järeltulija.