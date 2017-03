Mitte ükski juht ei andnud kuidagi märku numbri puudumisest, politseid õnneks ei kohanud. Kiiruskaameratele oleks saanud vingelt tünga teha, aga muidugi ei hakanud riskima ja õnnega mängima. Tagasi koju jõudes jätsin auto seisma, pumpasin jalgrattal kummid täis ja tellisin numbri duplikaadi. Aga mind huvitab, et mida politsei sellist ilma numbrita autot tabades teeb? Kas sunnitakse kohe autole treilat kutsuma ja juhile väänatakse 800 euri trahvi? Oletame veel, et number on näiteks kuskil bensukas ära varastatud ...

Üks asi veel: mõtlesin tühja numbriplatet avastades, et sirgeldan paberile suurelt markeriga numbrimärgi tähise ja panen ette tuuleklaasi alla. Aga tuli uduselt meelde ühe sõbra jutt, kes oli kunagi tsikli numbrit otsides ajutise papist numbri teinud. Politsei oli ta kinni pidanud ja öelnud, et selline pappnumber on võrreldav võltsimisega ja pigem juba üldse ilma sõita. Ma siis ka ei hakanud igaks juhuks tuuleklaasi taha paberist "numbrit" tegema. Ei tea, kas see asi vastab tõele?"

Kommenteerib PPA Lõuna prefektuuri Tartu patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse vanemkomissar Janek Sarapuu:

"Kui sõidukil puudub registreerimismärk või kasutatakse sõidukile mittekuuluvat registreerimismärki, näeb liiklusseadus ette kuni 800-eurost rahatrahvi. Nõnda ulatuslik trahvimäär on selgitatav turvariskiga, mida registreerimismärgita või vale registreerimismärgiga auto võib liikluses kaasa tuua. Näiteks on registreerimismärgita või varjatud registreerimismärgiga autosid enam kasutatud kütusevarguste, aga ka mitmete teistsuguste süütegude toimepanemisel.

Kui autojuht avastab, et üks registreerimismärkidest on sõidu vältel ära tulnud ja kaotsi läinud, tuleks viivitamata ja esimesel võimalusel pöörduda maanteeameti büroosse uue numbrimärgi saamiseks. Kui politsei tuvastab liiklusest registreerimisnumbrita sõiduki, peetakse juht kinni ning juhitakse tema tähelepanu vajadusele uus numbrimärk paigaldada. Kui politsei tabab liiklusest juhi, kelle tähelepanu on sellisele puudujäägile juba varasemalt juhitud, kuid juht pole midagi ette võtnud, kaasneb rikkumise eest karistus seaduses ette nähtud korras.