Internetitrollid pole just tuntud selle poolest, et nad oleks kuigi teravad pliiatsid, märkis Bored Panda. Aga üks neist tegi kõigist võimalikest kõige totrama teo, kui otsustas jännata Arnold Schwarzeneggeriga.

Schwarzenegger on innukas eriolümpia toetaja ning postitas eelmisel nädalal Facebooki video, kus ta poseeris kahe tänavu Austrias peetud eriolümpia talimängude sportlasega. Keegi troll nimetas aga video kommentaariumis eriolümpia eesmärke küsitavaks ning mõnitas sellel osalevais sportlasi. Arnie – kes oli nii oma isamaal Austrias äsja peetud võistluse toetaja kui eestkõneleja sotsiaalmeedias – pani aga niimoodi vastu, et häbistatud troll kustutas hiljem oma kommentaari.

Internetitrolli mõnitusi siinkohal vahendama ei hakka, Arnold "Terminaator" Schwarzeneggeri vastus oli aga järgnev:

"Nii rumal ja õel kui see kommentaar ka poleks, ei kustuta ma seda ega blokeeri sind (veel), sest see on üks õpetlik hetk. Sul on kaks võimalikku teed. Garanteerin, et neil sportlastel on rohkem julgust, kaastundlikkust, tarkusi ja oskusi – tegelikult kõiki inimlikke positiivseid omadusi kui sul. Vali nende rada – sa võid neilt õppida, ja püüa esitada endale väljakutset, midagi tagasi anda, midagi maailmale juurde anda. Või siis sa võid jääda oma rajale ning olla edasi kurb, haletsusväärne, kadetsev internetitroll, kes ei anna maailmale midagi juurde, vaid lihtsalt mõnitab kõiki, kel puudub selline kitsarinnaline kadedus. Ma tean, et tegelikult tahad sa vaid tähelepanu, niisiis las ma ütlen otse. Kui sa otsustad jätkata sellel teel, siis ei mäleta keegi sind iialgi."