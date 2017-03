Men's Health vahendab seksuoloogiateadlase pakutud suhteliselt süütut väikest valet, mille abil mees saab (hea õnne korral) oma abikaasa kaasa lööma senisest mängulisemas seksis. Üks abieluinimeste seksi toredamaid asju on ühtlasi ka üks suurimaid lõkse: sa tead täpselt, kuidas tal lahti saada. Ja sa oled meelsasti valmis seda teenet osutama. Korduvalt. Aga USA Kentucky ülikooli seksiuurija Kristen Marki teatel on Vana Hea külge kinnistumine just see põhjus, miks tekib rutiin.

Ükskõik kui hästi su nipp ka ei "tööta", rutiinne seks on igav seks. Ja kui naisel on igav, siis tema kirg kaob.

Halvim on asja juures Marki sõnul sealjuures see, et enamik paare ei räägi kunagi sellest, mida nad tegelikult voodis tahaksid. "Isegi siis, kui sa oled olnud kellegagi aastaid koos, võib seksist rääkimine olla hirmutav, sest nii paljastad sa enda haavatavat poolt," märgib Mark. "Eriti kui sa tood välja midagi uut, mida tahaksid proovida." Aga Markil on üsna kena riskivaba mõte selle kohta, kuidas tuua välja ka kõige pöörasem idee – ning saada ühtlasi teada, mis temakese vallatus peakeses peitub. Ütle abikaasale, et nägid öösel pöörast unenägu – sellist unenägu, kus teie kaks proovisite mingit kindlat seksi, mis su ulakamate fantaasiate nimestikus on. Kui naises tekitab mõte kolmekast/anaalseksist/BDSMist õudust, siis võid selle lihtsalt naljaks pöörata (ja hiljem mõne vaoshoituma veidrusega uuesti proovida). Aga kui see tekitab temas huvi? Jackpot. "Nii on lihtne edasi minna, öeldes: "Noh, miks me ei võiks seda proovida?" märgib Mark. Ja kui te juba räägite sellest, kuidas olla seksuaalselt seiklushimulisemad, siis on tõenäoline, et ka naine tunnistab sulle üles ulakused, mis temas uudishimu tekitavad.