Lonely Planet vahendab AARP uuringut selle kohta, mida noored peavad unistuste sihtkohaks – kuhu siis kõige rohkem tahetakse elu jooksul sattuda?

Selgus, et kõige enam unistatakse helesiniste vete ja paradiislike randadega Hawaii saarte külastamisest. Teisalt võib taolise tulemuse puhul mängida rolli see, et küsitlus viidi läbi ameeriklaste vahele ning Hawaii kuulub just USA-le.

Hawaii puhul toodi plussiks pidevat sooja ilma, mõnusat ellusuhtumist ning loomastikku ja taimestikku.