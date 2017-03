Velohooaeg on alanud. Kel huvi ja vähegi mahti, kasutab pikki kevadõhtuid sportlikuks ajaveetmiseks ning istub sadulasse. Jalgratas – juhul, kui ta on õigesti valitud – on hea teekaaslane aastateks. Teemegi siinkohal ülevaate, kuidas valida endale sobiv maanteeratas. Maanteeratta õige suuruse valiku olulisust on lihtne alahinnata. Kuid halvastiistuva ratta valimine võib mõjutada mitte ainult sõidumugavust, vaid ka vähendada tõhusust ning tekitada vigastusi. Kui jälgida paari nõuannet, sujub õige sõiduvahendi valimine muretult. RAAMI ÕIGE SUURUSE MÄÄRAMINE

Korralik maanteeratas vastab sõitja pikkusele. Õige raami valik on pea kõige tähtsam otsus ratta ostul. Raami suurus on seotud sadulatoru pikkusega – näiteks 56 cm raamil on sadulatoru pikkusega 56 cm.

Mõõtude soovitused on viimastel aastatel muutunud. Seda seepärast, et tootjad teevad nüüd kompaktsema raamiga jalgrattamudeleid madalama ülemise toruga. Seetõttu vajab see, kellele sobis 56 cm raam 1990. aastatel, täna teist suurust.