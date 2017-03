Kas see lips sobib? Mis värvi särk sobiks nende pükstega? Need segadusttekitavad värviteemalised küsimused painavad iga meest, siin ja igal pool, kirjutab Ask Men. Et härrasmees omandaks meisterliku riietumise kunsti, peab ta kindlasti õppima selgeks ka värvide kombineerimise põhitõed.

1. Valged särgid sobivad kõigega

Kui kõige muuga ebaõnnestud, siis tõsta valge lipp. Valge nööpsärk läheb kokku kõigega, eriti nende erilisemat värvi riietusesemetega, mida sa ei oska väga muuga sobitada. Lisa juurde kirgas mustriline lips või kanna seda pastelse V-kaelusega sviitri all – ja komplekt on terane ning kenasti kooskõlas.