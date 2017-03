Kaamera on igapäevaelus üsna asendamatu abimees. Enam ammu ei ole tarvis eraldi digitaalset kaamerat endaga kaasas kanda – piisab ka telefonikaamerast. Nutiseadmete tootjad investeerivad kaameratesse üsna suuresti, mistõttu on telefonidega jäädvustatud pildid arvestatavalt hea kvaliteediga, hakates siin-seal tavakaamerate kasutamist tagaplaanile tõrjuma.

Mobiiltelefoniga piltide jäädvustamine on väga mugav. Pildistamise järel on võimalik neid kiirelt ja mugavalt töödelda ning sama kiirelt ka sõpradele saata või sotsiaalmeediasse üles riputada. Kuid paljud eelistavad siiamaani hoopis kvaliteetse kaamera kasutamist – fotokaameraga jäädvustatud pildid on tunduvalt kvaliteetsemad. Seetõttu toomegi sinuni 7 põhjust, miks võiksid reisile lisaks nutitelefonile ka fotokaamera kaasa võtta.

1. Suumimise funktsioonid

Kaamerad on varustatud nii digitaalse kui optilise suumimise võimalusega. Nutitelefonidel on vaid digitaalne suumimise võimalus, mistõttu võivad osad pildid jääda udused ning pikslised. Seetõttu tasub nutitelefoniga pildistamisel objektile pigem läheneda, mis ei ole aga iga kord sugugi võimalik. Seetõttu on fotokaamera asendamatu ja tunduvalt praktilisem pildistamaks nii lähivõtteid kui ka distantsilt.

2. Halb kvaliteet vähese valguse puhul

Nutitelefonidega on hea valguse korral võimalik jäädvustada suurepärase kvaliteediga pilte. Ent halvasti valgustatud ruumides on kvaliteet tavalise kaamera omast tunduvalt kehvem. Uutematel seadmetel on küll uue põlvkonna CMOS-sensor, kuid see ei asenda ega küündi fotokaamerate võimsa välklambi ligilähedalegi.

3. Öine pildistamine – telefonide suurim vaenlane

Kaamera on asendamatu vahend pimedas looduses pildistamiseks. Suurepäraste kaadrite jäädvustamine vajab stabiilsust ja aega. Mobiilidel puudub sellisteks juhtudeks valguseandur ning ka kvaliteetsel tasemel stabilisaator antud hetkede jäädvustamiseks. Seetõttu ei ole nutiseadmega võimalik öises linnas ega looduses jäädvustada nii kauneid ning kvaliteetseid pilte kui tavakaameraga.

4. Fokusseerimine – asendamatu abimees kvaliteetsete piltide jäädvustamiseks

Kaameratel on hulganisti režiime erinevates oludes pildistamiseks. Üks parim on automaatne fokusseerimine, mis muudab ka liikumise pealt tehtud pildid väga selgeks ja teravaks. See funktsioon on eriti kasulik spordiürituste jäädvustamisel. Nutitelefonidel on vastukarva väga vähe režiime, mistõttu jäävad liikumise pealt jäädvustatud fotod udused ja ähmased. Rääkimata, et peegelkaameraga jäädvustatud piltidega ei ole ühelgi nutitelefonil võimalik konkureerida.

5. Nutitelefonide funktsioonid piiravad võimalusi

Muidugi on nutiseadmed äärmiselt võimsad – nendega on võimalik lisaks helistamisele ka internetis surfata, muusikat kuulata, sõnumeid kirjutada ja pilte jäädvustada. Kui telefonil töötab aga korraga mitu funktsiooni, siis kurnab see telefoni protsessorit. See omakorda aeglustab ja kahjustab pildistamise funktsiooni. Piltide ja videote jäädvustamine kulutab samuti akut ning seetõttu tasub pikematele väljasõitudele kaasa võtta pigem tavakaamera, mille aku peab telefoniga võrreldes tunduvalt kauem vastu.

6. Piltide kvaliteet on kahtlemata kõige olulisem

Piltide kvaliteedi puhul ei ole enam megapikslite arv kõige olulisem. Alates aastast 2010 on telefonide tootjad megapikslite kallal palju vaeva näinud. Kuid lisaks megapikslitele on tähtsad ka teised näitajad nagu valgussensorid ja fokusseerimine. Madala resolutsiooniga pildid jäävad ilmutamisel inetud – sageli on pildid ähmased ja udused ning mitte pooltki nii teravad ja kenad kui fotokaameraga jäädvustatud pildid. Kaameratel on lisaks stabilisaatorid, mis ei lase käte värisemisel pildi kvaliteeti mõjutada. Ka mobiiltelefonidel on stabilisaatorid, ent need on digitaalsed, mistõttu jäävad nutitelefoniga jäädvustatud pildid ähmaseks ja piksliseks.

7. Tasub mõelda tulevikule

Fotosid teeme ju eelkõige selleks, et jäädvustada mälestusi ja kauneid hetki. Mobiiltelefon on meiega alati kaasas, mistõttu on sellega pildistamine äärmiselt mugav, ent piltide kvaliteet kannatab suuresti. Seetõttu tasub fotokaamerat sagedamini väljasõitudele ja pidudele kaasa võtta – mälestuseks jäävad kaunid ning kvaliteetsed pildid, mida on uhke hiljem ka välja ilmutada ning suurelt seinale riputada.