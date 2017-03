Kevad astub iga päevaga üha lähemale ning istutus- ja aiatööd ootavad meid juba pikisilmi. Sestap on vajalik kogu oma aiatööriistade kogu põhjalikult üle vaadata – kas kõik on endiselt töökorras ja terved või on soov või vajadus nii üks kui teine hoopis uue vastu vahetada?

Praktiliselt kogu aiatehnika on elektriline või kütusebaasil. Elektrilised tööriistad tuleb ühendada otse vooluvõrku, põhjustades nii tohutult ebamugavust ja vähest liikuvust. Kütusega töötav aiatehnika on küll kergesti kaasaskantav, kuid tekitab siiski kõva lärmi ning saastab ka loodust. Milline seade endale antud juhul valida?

Juhtmeta tehnoloogia eelised

Üheks suurepäraseks lahenduseks on laaditavate akudega seadmed. Millised on nende eelised? Eeliseid on loendamatul hulgal. Viimastel aastatel on laaditavate seadmete hinnad langenud, mistõttu ei ole need enam ammu luksusesemed, vaid hoopis vajaduspõhisteks muutunud. Juhtmeta seadmed töötavad palju vaiksemalt, mis tähendab, et naabrid ei pea enam pühapäeva hommikul muru niitmise tõttu müra üle kurtma. Akud on muutunud ka väga vastupidavaks ning seadmed ise ei saasta keskkonda. Traadita seadmeid on nüüdseks juba väga laias valikus – trimmerid, saed, võsa- ja hekilõikurid.

Säästa nii raha kui ruumi

On väga oluline, et erinevate tootjate seadmeid kasutades oleks neil siiski universaalne laadimissüsteem – sel moel hoiad palju ruumi kokku. Laaditavate akudega seadmete puhul on võimalik kasutada ühte ainsat akut, sel moel hoiad märkimisväärselt palju raha kokku ka akude soetamise pealt. Siiski tasub meeles pidada, et ka akudel on oma eluiga. Väga sageli kasutatavad akud muutuvad pikapeale nõrgaks, misjärel tuleb need uute vastu vahetada.

Makita – juhtmeta tehnika liider

Armastatud ja tuntud aiatehnika tootja Makita on juba üsna pikka aega pakkunud enam kui 100 erinevat toodet, mis töötavad kõik 18 V akuga. Nende uusimaks kontseptsiooniks on kahe akuga seadmed, mis võimaldavad ühte seadet veelgi pikema aja jooksul kasutada ilma, et peaksid vahepeal akut laadima. Selliselt on ülesehitatud nende muruniidukid, kettsaed, trimmerid jm.

Stihl on raskustes sammu pidamisega

Aiatehnika liider Stihl püüab juhtmeta tehnika maailmas Makita ja teiste tegijatega sammu pidada. Stihl on teinud targasti ning töötanud välja seadmeid, mis töötavad kõik sama akuga. See on väga oluline juhtudel, mil vana seadme aku vajab väljavahetamist – puudub vajadus täiesti uus seade soetada, piisab vaid uue aku soetamisest.

Vähetuntud tootjate hea tase

Näiteks on aiatehnikatootja AL-KO samuti välja andnud juhtmeta tehnikasarja, mis töötab liitium-ioonakudel. AL-KO pakub muuhulgas 36 V muruniidukeid ning 18 V trimmereid. Ka siin on võimalik vahetada 18 V seadmete akusid – näiteks on võimalik soetada trimmerile ja võsalõikurile kahepeale üks aku ja laadija. Aiatehnika tootja EGO pakub aga klientidele Power+ tooteid, mis töötavad suisa 56 V liitium-ioonakudel. Põnev on asjajuures veel seegi, et neid äärmiselt võimsaid akusid on võimalik laadida suisa 30 minutiga. Ning antud sarja toodetel on kõigil sama tüüpi aku, mistõttu ei ole tarvidust soetada igale seadmele oma aku.

Turvalisus ennekõike

Enamikul juhtudest tuleb välja käia üsna kopsakas summa selleks, et saada endale usaldusväärne ning kvaliteetne seade. Kallid aiaseadmeid meelitavad aga tahes või tahtmata ligi vargaid. Suurbritannias viidi läbi uuring, mille käigus selgus, et aiaseadmed on varaste seas populaarsuselt teisel kohal. Seetõttu, kui ostad endale hinnalisi aiaseadmeid, siis hoiusta neid hästi ja turvalistes kohtades. Aiatehnika vajab regulaarselt hoolitsust ning turvalist hoiustamist – nii teenivad seadmed sind pikki aastaid hästi ja kvaliteetselt.