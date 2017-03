Sügisel alustati brändi loomise, tootedisaini arendamise ja ideaalse toote valmistamisega. Hiljuti jõudis meeskond nii kaugele, et sai oma leiutise väljatoomiseks viia läbi Hooandja kampaania. See osutus edukaks: magneetiline saunalina leidis pea saja toetaja poolehoiu. Kokku koguti 2 nädala jooksul üle 6000 euro, lisaks müüdi Magnetic Toweli veebilehel üle 400 saunalina ette ära. Mitmed kokkulepped edasimüüjatega on ettevalmistamisel.

Esimese asjana tegelebki Magnetic Toweli meeskond toodete valmistamisega, et lähinädalatel klientidele saunalinad koju toimetada. Edasi on õpilasfirma eestvedajatel plaanis leida edasimüüjaid Eestis ja välismaal ning korraldada rahvusvaheline Indiegogo kampaania, et siis oma magnetitega saunalinadega välisturule jõuda. Noored usuvad, et välisturul võib huvi saunalinade vastu olla suur.