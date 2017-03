Keegan kasutab väljendit "militaarne nivoo". Sellest allapoole jäävad konfliktid, mis ei anna "päris" sõja mõõtu välja: mille taga puudub selge poliitiline eesmärk, mis toimuvad juhitamatult, milles on väga vähe ohvreid või mis on allutatud väga rangetele piirangutele.

Kõik tunnevad Carl von Clausewitzi tõdemust, et sõda on poliitika jätk. Kuid näiteks Briti ajaloolane John Keegan leiab, et sõda on hoopis kultuurifenomen ja omandas poliitilise mõõtme inimajaloo mõistes alles suhteliselt hiljuti. Sõja olemust lahkab Kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu! Taavi Urb.

Steven LeBlanc ja Katherine Register leiavad, et inimkond on sõdinud oma algusest peale ja isegi šimpanside rühmad sõdivad omavahel. Sellised konfliktid jäid pikka aega allapoole Keegani militaarset nivood. Tõenäoliselt poleks ükski hõimuliige suutnud anda tänapäeva inimese jaoks läbimõeldud ja veenvat selgitust, miks naaberhõimu liikmeid tapma mindi.

Korrapäraseid lahinguid peeti sellistes sõdades harva ja nende tulemused polnud kuigi otsustavad. Pigem seisnes strateegia naaberhõimu üksikute liikmete varitsemises ja äkkrünnakutes nende laagripaikadele, kus tapeti vahet tegemata kõik ettesattunud mehed, naised ja lapsed. Sellise sõjapidamise tagajärjel tekkisid vaenulike hõimude vahele ulatuslikud eikellegimaad, kus kellelgi polnud turvaline viibida.

Steven LeBlanci ja Katherine Registeri meelest on sõdade põhjused, isegi kui seda ei teadvustata, majanduslikud. Vanaajal sõditi jahi-, karja- ja põllumaade pärast, hiljem maavarade, tootmiskeskuste ja turgude pärast.

Mitmed kurvad ajaloolised näited on tõestanud, et inimesed ei suuda pikka aega elada kooskõlas ümbritseva loodusega, vaid kurnavad olemasolevad ressursid välja ja peavad siis oma asuala laiendama. Varem või hiljem kohtutakse nii teiste inimgruppidega ja puhkevadki konfliktid. Seejuures on eelis sellistel inimgruppidel, kes hoolivad vähem oma keskkonnaressursside säästmisest, kasvavad mõõdutundetult ning tõrjuvad välja "säästlikumad" ja väiksemaarvulised inimgrupid.

Ürgaegsed sõjad olid väga ohvriterohked. Kuigi üksikus lahingus hukkunuid polnud palju, olid inimgrupid väikesed ja konfliktid kestsid pikka aega. Väiksemad grupid lihtsalt kulutati aastate jooksul ära ja tõrjuti oma asualadelt välja.

Tõenäoliselt järgisid sarnast strateegiat ka asteegid oma naabritega peetud ja väga rangetele reeglitele allutatud lillesõdadega. Kuigi lahingute pidamine lepiti varem kokku, lüüasaanud sõjaväge ei jälitatud ja kaotajate maid ei vallutatud, suutis suurem, parema väljaõppega ja seetõttu lahingutes edukam asteegi sõjavägi naaberrahvaste sõjajõu aastate jooksul välja kurnata ja naabreid endast sõltuvuses hoida. Midagi sarnast toimub praegu Donbassis: kuigi igapäevaseid ohvreid on vähe ja eksistentsiaalne oht hetkel justkui puudub, on see Ukraina riigile suureks koormaks.

Kuigi absoluutarvud näitavad muud, on inimkaotused uusaegsetes sõdades protsentuaalselt väiksemad kui vanaajal. Esiteks on inimesi lihtsalt rohkem, teiseks kestavad konfliktid lühemat aega ja kolmandaks tehakse tavaliselt vahet sõdurite ja tsiviilisikute vahel ning viimaste tapmist pigem välditakse. Steven LeBlanc ja Katherine Register peavad sellise arengu põhjuseks keskvõimu tugevnemist inimühiskonnas. Kui hõimupealikul võis olla väga raske kontrollida oma noori vihaseid mehi, kes otsustasid naaberhõimu karja ära ajada, siis uusaegne riigivõim suudab oma alamaid mitte ainult varustada, vaid vajadusel ka nälgima sundida, ilma et nad stiihiliselt naaberrahvale kallale tungiksid.

Allapoole militaarset nivood

Eelnevate mõtete valguses tundub, et me oleme libisemas allapoole militaarset nivood. Ametlikus keelepruugis välditakse meeleheitlikult sõna "sõda", on vaid "konfliktid" ja "kriisid". Need konfliktid ja kriisid on madala intensiivsusega – 30 haavatuga lahing Iraagis ületab tänapäeval rahvusvahelise meedia uudisekünnise, esimese maailmasõja ajal oleks konstateeritud: "Im Westen nichts Neues."

Sõda pole enam riikide monopol. Konfliktipartnerid kipuvad olema raskesti mõistetavate või ebareaalsete poliitiliste eesmärkidega mitteriiklikud moodustised. Olukord meenutab üha enam keskaega Euroopas, kus sõda oli endeemiline – kui omavahel ei sõdinud kuningad ja vürstid, pidasid omavahelisi (tolle aja mõistes täiesti legaalseid!) erasõdu ja vaenusid linnad või rüütlid. Vahe sõdurite ja tsiviilisikute vahel on hägustumas. Päevane põllumees Afganistanis võib olla öine pommipanija. Kõige kurvastavam on, et osa terroriste ei võtagi enam sihikule sõjaväelasi ja riigivõimu esindajaid, vaid eelistatult tsiviilisikuid.

Kasutatud allikad:

John Keegan, "Sõjakunsti ajalugu", Steven A. LeBlanc ja Katherine E. Register, "Lakkamatud taplused: müüt rahumeelsest ja õilsast metslasest".