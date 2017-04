... ja 10 kõige räpasemat asja, mida puutuvad igapäevaselt naised. Isegi, kui sa oled igati tänapäevane ja võrdõiguslikkust pooldav isend, on sul suuremaid mikroobiallikaid naistest vähem – ükski asi, mille poolest on parem olla mees (lisaks püsti pissimisele muidugi)! Niisiis haara mõni antibakteriaalne vahend ja kuku baktereid tapma.

3. Hambahari ja hambaharjahoidja

4. Külmkapi käepide

Mõtle sellele, kui sul on vaja kaalust alla võtta, aga õhtuti isutab õllekõrvase järele.

5. Lõikelaud

Umbes sama palju baktereid kui keskmisel potil.

6. Telekapult

Teadlased on sealjuures leidnud, et hotellitoa puldiga on lood veel palju hullemad.

7. Telefon

Tulles tagasi vetsupotivõrdluse juurde: väidetavalt on su telefonil kümme korda rohkem tillukesi olendeid kui avaliku vetsu potil.

8. Käekott

Meie hoiame asju taskutes. Ja saame püsti pissida, jee!

9. Poekäru

Jama lugu on see, et kui sa oled killerkottide vihkaja, siis peaksid väga sageli pesema ka oma riidest poekotti – nii selles kui poekärus ja -korvis peitub ohtralt E. coli baktereid.

10. Klaviatuur

Vabandust, ei saa enam selle looga jätkata, peab minema käsi pesema.