Järelmekk. Ei tea mis tänavu need kuusevõsud maksavad? Need millest hiljem männikäbisid tehakse? Mulle igastahes kolm kilo taruvaiku ja klõmakas kamprit, tuisutopsiks või nii.

Lõppmaitse. Pehme. Kuuseoksad on ju pehmed, eriti kui nende küljes terasepikud ripuvad? Sihukesed terasepikud, kus iga teine tera on pihlakmari. Ja liimiks terade vahel on kanarbikumesi.

Esmamekk. Raske. Raske on see humalahullu elu. Igaüks kipub teda ravima. Humalaga. Mõrkjas-hapuka humalaga.

Hullud. Hullud on need Käblikud. Aga eriti hull on see, et puhvetis seda kraami saada pole. Või kui on, siis ainult mingis salapuhvetis, mis asub teiselpool tsivilisatsiooni rajajooni.