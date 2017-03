Misogüünsete naljameeste väljamõeldis vagina dentana ehk hammastega v*** ei pruugi alati olla vaid kõnekujund. Ebaõnnestunud põieoperatsioon tõi Inglismaal kaasa just sellise olukorra, vahendas Men's Health rubriigis "WTF" ehk "Mida kuradit".

The Sun'i teatel olid Theresa Bartram ja tema partner just parasjagu vahekorras, kui naise tupp "kasvatas hambad" ja põhjustas mehe peenisele tõsiseid vigastusi. Kaks aastat varem oli Bartram käinud põieoperatsioonil, mille käigus paigaldati talle põie ülalhoidmiseks plastist võrk. Abivahend aga paigaldati liiga madalale, see hakkas uuristama tupeseina ning lõpptulemuseks oli rida plastmassist hambaid. Võeh.

Paarike katkestas kohe vahekorra ega julgenudki uuesti proovida. "Tundus, nagu oleks žilett-teravad hambad rebinud tüki mu poiss-sõbra väikemehest," kirjeldas Bartram.