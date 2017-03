Plankingut ehk kanget toenglamangut peetakse üheks efektiivseimaks kogu keha treenimise ja toonuse tõstmise harjutuseks. Asjal on veel see pluss, et plankingut saab harrastada sisuliselt ükskõik kus ja millal, näiteks tehakse Eestiski kontorites vahepeal üleüldisi plankinguminuteid.

GQ tutvustab oma videos aga harjutust, kus ühendatakse planking kätekõverdustega. "Kätekad" on aga teadupärast see harjutus, mis teevad imet näiteks rinnalihastega.

1. Võta plankingu asend: küünarnukkidest kõverdatud käsivarred maas, kõhulihased pinges ja tuharad üles tõstetud. Ära lase puusadel ega seljal allapoole koolduda.