"Segadust on selle ümber palju, mitte ainult klientide, vaid tihtilugu ka ehitajate seas," nõustub Kondioga katusefirma Toode müügiesindaja Erki Loigom. "Turg on meil paraku hinnatundlik ja tihti pealiskaudne, klientide ja ehitajate harimisel on tootjatel veel pikk tee käia."

Teraskatuste valikust on üha populaarsemaks muutunud profiilplekk nimega Klassik. "Tootenimetused võivad tootjati varieeruda, aga alati on tegemist vaid valtspleki-sarnase tootega: Klassik on peitkinnitustega profiilplekk, küll valtspleki moodi, aga täiesti teine asi," selgitab Kondio.

"Kurb on vaadata vana väärikat maja, millele on valitud suvaline katusekate - ja paraku on selliseid näiteid rohkem kui näha tahaks. See on probleem," ütleb katusemeister Kalvi Kondio.

Segadus on paljuski põhjustatud sellest, et profiilpleki Klassik väljanägemist kirjeldades kasutatakse sõna „valtsprofiil“ – asjatundmatule kliendile võib kergesti jääda mulje, et tegemist ongi valtskatusega, tal pole aimu, et tegelikult on need kaks ise asja. Mõni ehitaja kasutab seda teadmatust kurjasti ära.

Plekk-katuste Mercedes

"Valtskatust nimetatakse plekk-katuste Mercedeseks – ja seda õigustatult," märgib Loigom ja räägib, et vanemad valtskatused, mida on tulnud maha võtta, pärinevad 1920. aastatest – ja nende liited ei ole sageli uuendamise põhjus.

"Kui pidada katuse ainsaks rolliks veepidavust, siis võib väärikatele ehitistele istutada peale kas või kiviimitatsiooniga profiilpleki – ja seda kahetsusväärselt palju ka tehakse," ütleb Erki Loigom. "Iga asi olgu ikka omal kohal. Uuselamute katusel näiteks on profiilplekk Klassik igati hea lahendus – tagab suurepärase tuulduvuse, on kiiresti paigaldatav ja hinnalt soodsam. Väga riivab aga asjatundja pilku Klassiku profiil näiteks Kadrioru-laadses asumis, mis on just valtsplekk-katuste pärusmaa. Valtskatus on omamoodi kunstitöö, mille lahendused sõltuvad suuresti katusemeistri käekirjast, tema kogemustest ja teadmistest."

Valtsimees OÜ katusemeistril, ehitusinseneri haridusega Kalvi Kondiol on kogemusi valtskatuste vallas juba üle kümne aasta, suurema osa sellest ajast on ta katuseid teinud Soomes. "Sealt olen saanud hea põhja," ütleb ta. "Helsingi vanalinna valtskatuseid iseloomustab eriti suur keerukusaste, see paljude korstnate, neelude, vintskappide ja muude erikaldeliste murrangutega katusemaastik on olnud suurepärane koolitus, mis lubab nüüd saada hakkama mistahes katustel."

Igal heal on mõned vead

"Valtskatuse eluiga on pikk," rõhutab Kalvi Kondio. "Erinevalt ülejäänud plekk-katustest ei ole sellel plekki läbivaid kinnitusi, plekipind on täiesti terve ja hermeetiline kogu katuse ulatuses. Sellist luksust ei paku ükski teine plekk-katus."

Näiteid erinevatest katustest (Jarek Jõepera)

Siiski on ka valtsplekk-katustel – nagu igal katusel – plusside kõrval ka mõned mitte nii head omadused, ütleb katusemeister, lisades kohe, et plusse on siiski tunduvalt rohkem ja puudusi on üsna suures osas võimalik leevendada.

"Üks asi, mille üle ehk kõige rohkem kurdetakse: öeldakse, et valtskatus koliseb tuulega ja sahiseb vihmaga," teab meister. "Tõsi – aga igasugust müra saab oluliselt vähendada, kui plekipaani alla keskosale paigaldada spetsiaalne mürakaitsetihend. Ka aitab kolina vastu lamavate ristvaltside kasutamine: see jäigastab plekipaani siledat keskosa ja katus on tuultele vähem vastuvõtlik. Ka hoone korralik soojusisolatsioon vähendab katusemüra kandumist hoone sisemusse."

Paljudel on pinnuks silmas valtskatuse kallis paigaldushind. Kalvi tõdeb, et tõepoolest on valtskatuse paigaldamine enamasti kallim kui teiste plekk-katuste või ka eterniit- ja kivikatuste paigaldus, aga ei saa unustada, et töö on keerukam.

"Katus on hoonel üks kõige tähtsamaid piirdeid – see pole koht, kus hakata säästu taga ajama, eriti kui see käib kvaliteedi arvel," märgib ta. "Inimesed on nõus tasuma auto või mõne muu suurema asja eest igakuiselt 200-300 eurot liisingut, kuid korraliku katuse eest ei taheta raha välja käia. Selline suhtumine on äärmiselt arusaamatu." Kui valtskatuse paigalduse hind jagada ära selle elueale, siis oleks igakuine nn liisingumakse selle eest praktiliselt olematu.

Näiteid erinevatest katustest (AS Toode)

"Heaks plekksepaks ei saada üleöö," ütleb katusemeister. "Kui teisi plekk-katuseid võiks väikese koolituse järel paigaldada ehk ka osavate kätega koduomanik ise, siis valtskatuste paigaldamist tuleb vähemalt paar-kolm aastat õppida, meistriks saamine võtab veel rohkem aega – see nõuab kogemust. Hästi tehtud valtskatuse hinna ja vastupidavuse suhe on väga hea ja katuse eluiga teistega võrreldes mitu korda pikem."

Miks eelistada valtskatust?

Vastupidavus. Valtsplekk-katus on üks kõige vastupidavamaid katuseid.

Kaal. Katus on kerge, ei vaja massiivseid aluskonstruktsioone, sobib väga hästi vanadele renoveeritavatele hoonetele.

Keerulise katuse lahendus. Katuse keerukus ei ole valtskatuse puhul probleem - see hoopis rikastab pilti. Keerulisele katusele on valtskatus konkurentsitult parim valik, sest moodustab alust matkiva veetiheda katte.

Sobib laugetele katustele. Valtsplekk on väikese kaldega katusel kõige esimene kattevariant lamekatustel kasutatavate materjalide järel. Valtskatuseid võib paigaldada kalletele alates 5°.

Katusekattes pole auke. Valtspleki kinnitusi ei kruvita läbi pleki, ainulaadne kinnitusviis valtside sisemusse jäävate kinnitusklambritega tagab veekindluse ka väga madalatel kalletel.

Näiteid erinevatest katustest (AS Toode)

Talub temperatuurimuutusi. Pleki temperatuur võib meie kliinas suvel olla +75° C ja talvel -35° C. Valtsprofiil võtab sellised soojuspaisumised väga hästi vastu ja jagab need oma laotuses.

Pinnakatted ja värvivalik. Saadaval on rikkalik valik erinevate pinnakatete ja värvidega terasplekke. Pinnakatteks võib olla polüester või pural, viimane neist on praegu katustel soositum valik oma eriti hea ilmastikukindluse tõttu.

Tormikindlus. Oskuslikult paigaldatud valtskatus moodustab monoliitse katte, tormituultel on seal väga keeruline kuskilt kinni haarata. Tähtis on paigaldada vajalik kogus kinnitusklambreid, vähemalt 6 tk/m2 kohta (täpne kogus sõltub hoone asukohast, kõrgusest jm).

Materjali hind. Hind ruutmeetri kohta on samas hinnaklassis vähem vastupidavate katusekattematerjalidega.