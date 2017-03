Rahunege, daamid. Kui mees tahab teie kodus endale isiklikku ruumi – olgu see koobas, garaaž, baar, muusikatuba, piljardisaal, puutöökoda või keeglirada –, siis ei ole see mitte hoiatav märk selle kohta, et teie suhtes toimub mäss või et mees püüab sind vältida ja sotsiaalsetest kohustustest kõrvale hiilida. Tegelikult on enda isikliku ruumi omamine psühholoogiliselt vajalik ja tähtis kõigile inimestele.

Meeste koopad. Kas ehitame paati, mängime arvutimänge, loeme autoajakirju, kuulame valju muusikat, töötame mootorratta kallal, vaatame märulifilme või viit spordivõistlust korraga – mehe koobas teenib üht fundamentaalset psühholoogilist otstarvet, olgu mees sellest teadlik või mitte. Ja eriti elutähtis on see siis, kui mehe emotsionaalsed vajadused teistes ruumides piisavalt rahuldatud ei saa.

"See on viis öelda "Ma armastan oma perekonda ja lilli, aga mitte seda pole mulle vaja oma tunnete reguleerimiseks"," ütleb Gosling. "Meeste koopad on arhitektuuriline vaste sõpradega koos hängimisele."

Näed siis. Me oleme haavatavad tundelised olendid. Me vajame toimetulekuks õlletünnijahuteid ja elektritööriistu.

Naised hoidku sisustamisest eemale

Mis puutub mehe koopa kujundamisse ja varustamisse, siis märgib Gosling, et siin on äärmiselt oluline mitte teha kompromisse (kuulsite, naised? Ei mingeid kompromisse!).

(VIDA PRESS)

Põhjus on selles, et kui keegi teine tulemust mõjutab, siis pole tõenäoline, et tekib ruum, mis korralikult rahuldab ning reguleerib emotsionaalseid ja psühholoogilisi vajadusi. Kuna reeglina vastutab majapidamise kujundamise eest naine, siis kalduvad eluruumid paremini reguleerima naise kui mehe emotsioone. Nii võivad mehed tunda end isoleerituna, isegi kui vaid alateadlikul tasandil.

"Ma ei leia, et inimesed mõtleksid "Ma pean oma tundeid reguleerima"," selgitab psühholoogiaprofessor. "Nad mõtlevad: "Ma pean saama kuskil oma paati ehitada. Ja kui ma seal olen, siis loen ajakirju, mis mulle meeldivad, kuulan muusikat, mis mulle meeldib". Nii et see areneb loomulikul moel."

"Isegi olukordades, kus mõlemal on karjäär ja ruumi osas on kokkulepped, ei pruugi see ikkagi vastata isiksuse emotsionaalsetele vajadustele," jätkab Gosling. "Isiklik ruum on ikkagi uskumatult oluline."

Kuigi mehed ei pruugi sellest vajadusest teadlikud olla, on see kindlasti olemas. Kira Sterling erilahendustega maju ehitavast Toll Brothers'ist märgib, et firma on märganud tublit tõusu ekstra meheruumi soovide osas. "Mehed tahavad ruumi täita ohtra tehnika, surroundheli, väikeste baaride, treeningvarustuse, saunade, veinibaaride ja hoidlatega," märgib ta. "See on peaaegu nagu lapsepõlves puuonnidega: tüdrukud pole lubatud."

Garaaž on mehe kindlus

"On üks vana ütlus, et mehe kodu on tema kindlus," ütleb California Closetsi kujundusjuht Ginny Snook Scott. "Ei. Kindlus on naise kodu. Mehe kindlus on garaaž."

(VIDA PRESS)

Scott on näinud meeste ruumi arengut ja populaarsuse kasvu pea kolme aastakümne jooksul. Õlletünnijahutid, veinikülmikud ning paljud muud vidinad, asjandused ja riistad ...

Erilahendustega kujunduse tööstus on Scotti sõnul pakkunud inimestele rohkem valikuid ja vabadust, loomaks täpselt soovitud ruume – ja nad on valmis selle eest maksma.

"Mehed tahavad mugavusi, mis annavad neile erilise preemia saamise tunde," ütleb ta. "Nad töötavad kõvasti ja tahavad kõvasti ka mängida."

"Meeste koopaid kujutatakse sageli kui nende keeldumist täiskasvanuks saada. Või kui vastupanu suhtes lõimumisele," märgib Gosling. "Aga see on suhtes täiesti õigustatud vajadus. Inimesed peaksid seda tõsiselt võtma."