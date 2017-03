Rühm eestlasi ootab Tais kojulendu: Phuketi lennujaamast väljuma pidanud tšarterlendu ei toimunudki, see väljus hoopis 150 kilomeetri kaugusel asuvast Krabi lennujaamast.

Reisifirma sõnul on süüdi rämpsposti kukkunud e-kiri.

Reisibüroo Travel Dreams kaudu ostetud ja lennufirma TUI poolt opereeritav tšarterlend pidi väljuma Phuketi lennujaamast kohaliku aja järgi kell 13.15. "Hommikul tuli transfeer meile järele ja nägime lennujaama tulles, et meie lendu pole kirjaski," ütles Phuketil praeguseks juba tunde informatsiooni oodanud Marika.

"Kui läksime infost küsima, aeti silmad suureks ja öeldi, et meil ei ole sellist lendu üldse olemaski," jutustas Marika, kes pakkus internetis oleva info põhjal, et see lend võis väljuda hoopiski Krabist, mis asub Phuketist umbes 150 kilomeetri kaugusel.

