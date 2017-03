Kui muster nii varrukal kui õlal kokku sobitub (näiteks triibud, mis õmbluskohast samamoodi edasi lähevad), siis tead, et keegi on vaeva näinud, et mustrid korralikult kattuksid.

Särgil, mis on tavapäraselt õmmeldud, on sentimeetri kohta kusagil 3-4 õmblust, samas kui kvaliteetsel särgil on sentimeetri kohta õmblusi 8-10. Kui keegi väidab aga, et nende särgil on õmblusi nii tihedalt, et neid on rohkem kui 10, siis esiteks on see tõenäoliselt valejutt ja teiseks, nii tihedad õmblused hakkaksid juba riiet rikkuma. Kuid üldiselt – mida tihedamalt on õmblused, seda parem.

Krae

Kehvema särgi krael on jäik, külgeliimitud vaheriie, mis aja jooksul lahti tuleb ja kaela hõõruma hakkab. Kallimate särkide kraede jäikust saab reguleerida või puudub krae külge liimitud jupp üldse.

Turi

Selliseid särke pole palju, kuid need, mille turjaosa keskelt läheb läbi veel üks õmblus, arvestavad keha omapäradega. Enamik inimesi kipub seisma üks õlg pisut ettepoole kaldu. Turjaõmblusega särk istub selle loomuliku kaldega paremini.

Nööbid

Enamikel särkidel on ees plastmassist, mitte pärlmutrist nööbid. Ka võib silmas pidada nööpide suurust – tillukesed nööbid võivad kergemini küljest tulla ja lahti minna.

Kaenlaaugud

Enamasti jätavad odavamad särgid kaenlaaluste alla väga palju ruumi, mis käte tõstmisel või liigutamisel särgi üles tõmbavad ja sinu kõhu paljastavad. Need särgid on õmmeldud eesmärgiga sobida nii paljudele eri suuruses meestele, kui võimalik. Otsi parem särk, mis on sinu kehatüübile sobiv, mitte universaalne.

Nööbiaugud