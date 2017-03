Art of Manlinessi autor Brett sattus Tijuanas olukorda, kus kruvikeerajaga relvastatud pätt püüdis temalt raha röövida. Imekombel lahenes olukord lõpuks rahumeelselt. Pärast juhtunut aga on Brett suhelnud erinevate enesekaitse- ja turvaspetsialistidega ning pannud nendelt kuuldu põhjal kokku portsu nõuandeid selle kohta, mida teha ja kuidas käituda, kui sind püütakse röövida. Parim kaitse röövi vastu: väldi röövi ohvriks langemist Püsi rahvastatud piirkondades. Rahvarohked paigad meeldivad küll taskuvarastele, aga röövlid eelistavad rünnata siis, kui on ohvriga omaette. Väiksem tõenäosus, et sündmusel on tunnistajaid. Ka on mõistlik mitte liikuda üksinda.

Püsi hästi valgustatud piirkondades. Väldi pimedaid nurgataguseid ja pargi ka poe juures oma auto tänavavalgustuslambi juurde. Öösiti kanna kaasas korralikku taskulampi, sellega saad vajadusel ründajas segadust tekitada.

Ole märkamatu. "Hall mees" on mõiste, mida vastavates ringkondades palju kuuleb. See tähendab sellist riietumist ja käitumist, millega ei tõmmata endale tähelepanu. Ära kanna midagi sellist, mis võib teha sinust ründajale ihaldusväärse sihtmärgi. Riietu selliselt, et sa ei paistaks inimesena, kel võib olla hulk raha. Säilita teadlikkus ümbritsevast. Võta klapid peast ja tõsta nina telefonist ning jälgi ümbritsevat, näe seal anomaaliaid. Kui näed võimalikku ohtu, püüa liikuda ohutumasse kohta. Aga mida teha, kui sind ikkagi röövitakse? Kui sa ei saa pageda, siis anna röövlile, mida ta tahab. Su elu on palju väärtuslikum kui rahakott või käekell. Ära sõdi vastu. Isegi väga karmid enesekaitsespetsialistid, kes võiks maha võtta ükskõik kelle, ütlevad, et kui pole just absoluutselt vajalik, siis ei tohiks lasta sõnelusel vägivallaks eskaleeruda. Rahakotti röövlile andes püüa säilitada teie vahel distantsi. Enamasti tahabki röövel vaid su raha ning seda saades lahkub – ja rööv lõppeb ilma et keegi viga saaks. Mõtle peturahakotile. Kui sa elad või töötad piirkonnas, kus esineb palju rööve, siis pane taskusse odav rahakott paari väikse rahatähe ja mõne vana kliendikaardiga. Hoia seda mõnes välimises taskus ja anna röövi puhul kurikaelale just see tengelpung. Taas: säilita teadlikkus. Jäta politsei jaoks meelde röövli tundemärgid. Tee lärmi. Röövlid eelistavad teha oma tööd nii vähese tähelepanuga kui võimalik. Ekstra lärmamine võib neid eemale peletada. Võitle vaid viimases hädas. Kui ründaja tuleb sulle väga lähedale ja hakkab peksma või noaga torkima, siis tuleb sul end kaitsta. Katsu saada ründaja relv enda kontrolli alla. Kasuta ise improviseeritud relvi ja võtteid. Löö talle sõrmed silma, trambi ta jalal, löö põlvega keradesse.