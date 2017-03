Põhjus: orgasmi järel ujutatakse su keha mõne minuti jooksul üle oksütotsiiniga, mis on stressi vähendav hormoon. Nii tunned end lõdvestunult, õnnelikult ja partneriga lähedasena. Hormooni tase stabiliseerub muidu umbes kümne minutiga, aga peale vahekorda kaisutamine vabastab seda samuti ning õnnetunne kestab kauem. Ja see töötab ka naiste puhul – ühte järgne mittekaisutamine on suurimaid vigu, mida saad temaga seksis teha.

Iseenesest pole seksiks muidugi ettekäändeid vaja. Aga teadlased ja arstid on leidnud, et lisaks naudingule pakub seks veel palju kasulikku. Men's Health toob välja kümme põhjust, miks sul oleks hea oma partner esimesel võimalusel linade vahele vedada.

Sagedane purskamine – 21 korda kuus või rohkem – võib vähendada eesnäärmevähi riski kuni viiendiku võrra. Töötab ka masturbeerimise, mitte ainult seksi puhul. Niisiis võimalik ennetusmeetmena ka kombineerida.

3. Seks paneb sind oma tööd vähem vihkama

Oregoni ülikoolis tehtud uuring näitas, et seksijärgsel tööpäeval on inimesed oma tööga rohkem rahul ja selles ka edukamad.

4. Seks hoiab peenist vormis

Erektsioon viib peenisesse hapnikku. Madal hapnikutase põhjustab armkoe kasvamist ja see tekitab erektsioonihäireid. Ehk siis: selleks, et peenis toimiks, tuleb seda korrapäraselt kasutada.

5. Seks toob parema une

Kui sa ei suuda seksi järel silmi lahti hoida, siis on põhjuseks oksütotsiini stressi alandav ja lõdvestav toime. Aga orgasmi järel vabaneb su kehas ka prolaktiini-nimeline hormoon, mis surub alla dopamiini – virgatsainet, mis hoiab sind ärkvel.

6. Seks põletab kaloreid

Kui seks kestab 25 minutit, kulutab mees sellele 100 kalorit. Pole küll just jõusaalitrenniga võrreldav tulemus, aga kaloreid kulutatakse rohkem kui kõndides (ja veidi vähem kui sörkides).

7. Korrapärane seks kaitseb su südant

Nädalas kaks-kolm korda seksivatel meestel on märgatavalt väiksem südamehaiguste risk kui meestel, kes seksivad vähem. Üks põhjus on see, et seks on füüsiline tegevus. Siiski ei tohiks trennitegemist unustada – nädalas peaks saama 150 minutit mõõdukat füüsilist koormust. Ja muidugi on korrapärase seksi taga sageli lähedane ja toetav suhe, mis alandab stressitaset ning hoiab su südant nii füüsiliselt kui emotsionaalselt õnnelikuna.

8. Seks stimuleerib immuunsüsteemi

Teadlased on leidnud, et korrapäraselt pulgapeitust mängivate inimeste kehades on rohkem antikehi, mis kaitsevad haiguste eest.

9. Seks leevendab peavalu

Orgasm on keha loomulik valuvaigisti. Aju pommitatakse endorfiinidega, mis loovad naudingutunnet ja vähendavad valu. Uuringute kohaselt tunneb end peale hullamist paremini 60% migreeni ja 37% kobarpeavalude all kannatajatest.

10. Seks tugevdab suhet