90-aastane Teise maailmasõja veteran Patricia Davies Inglismaalt teadis juba lapsena, et on tegelikult naine, vahendab Inside Edition . Aga kartes inimeste reaktsiooni elas ta kümnendeid mehena, kuni ta lõpuks möödunud aastal naishormoone võtma hakkas ja arstid tema meditsiiniandmetesse sooks "naine" kirjutasid.

"Hoidsin transseksuaalsuse koha pealt suu kinni, sellega ei saanud uhkeldada, kuna see oleks kujunenud katastroofiks," ütles ta. "Mind oleks nimetatud homoseksuaaliks ja see oleks tekitanud probleeme sõjaväes. Oleksin lõpetanud vanglas. Aga sain sellega hakkama."

Lõpuks avas Patricia 1987. aastal end oma viimasele naisele. Abikaasa ostis talle ehteid ja kleite, mida salaja kanda.

"Mind on alati huvitanud naised, aga mitte seksuaalsel moel. Ma pole gei," sõnas naine. "Mu huvi naiste vastu seisnes selles, et tahtsin olla nagu nemad. Olin 60, kui see kõik mu naise ees välja voolas. Ta oli väga osavõtlik ja aitas mind, aga me leppisime kokku, et hoiame seda enda teada."

Patricia jätkas siiski elamist Peterina, kuna oli tänaval kuulnud inimestelt solvanguid ja kartis elektrišokiravi, mida arstid toona transsooliste "raviks" kasutasid.

"Nad arvasid, et saavad sind parandada," sõnas Patricia. "Nad ei saanud aru, et see on miski, mida pole võimalik ravida."

Aga 90-aastasena, naine kuus aastat tagasi surnud, tõusis temas lõpuks väljakannatamatu soov murda end vabaks ja olla see, kes ta tegelikult on.

Mullu vaatas ta ühelt õhtul BBC-st transsooliste teemalist komöödiat, tegi oma otsuse ja läks arsti juurde.

"Ma pole seda kahetsenud," ütles naine. "Olen vaikselt hakanud osadele naabritele rääkima."

"Kõik ütlesid: ära muretse, kuni sa oled õnnelik. Tundub, nagu oleks kivi mu õlgadelt langenud. Ma elasin vales."

Patricia loodab enda sõnul veel kaua elada, et saaks nautida elu naisena.