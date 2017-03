Ta võis küll olla kõige hirmsam lihasööja elukas, kes kunagi Maa pinnal on kõndinud, aga kardetud türannosaurus oli, nagu selgub, ka õrn armastaja, kirjutab The Telegraph.

Hiidsisalikul oli nimelt üks õrn koht – tema nina. Teadlased arvavad, et see võis olla tundlik samamoodi nagu on tundlikud inimeste sõrmeotsad. Ja hiiglane soovis, et paariline tema nosu puudutaks. Arvatavasti võisid paarituvad türannosaurused omalaadse eelmänguna nägusid ja ninaotsi üksteise vastu kiindunult hõõruda.

Avastus tuli koos suurema leiuga – türannosauruste perekonda kuuluva daspletosauruse jäänustega. Need dinosaurused elasid Maal enne Rexi aega, umbes 74 miljonit aastat tagasi. Leitud fossiilid on eriti hästi säilinud ja teadlased usuvad, et nii nende kui teiste türannosauruste näod olid kaetud suurte lamedate soomustega, mis nina ja lõua ümber olid üsna kõvad. Teadlased leidsid nina katva soomuse pealt hulgaliselt väikeseid närviotsi, mis tähendab, et sauruse nägu pidi olema eriliselt tundlik. Sarnased nosplid on tänapäeval ka krokodillidel ja alligaatoritel.