Virgin Atlantic vahendab, millised on nende kogemuse järgi kõige sagedasemad nipid, mida kasutades püüavad inimesed pääseda tasuta kõrgemasse lennuklassi.

Selgub, et kõige enam väidetakse, et lennupäeval on nende sünnipäev, nad on mesinädalatel ja nad tunnevad isiklikult Sir Richard Bransonit (Virgin Atlanticu asutaja).

Teisalt on näiteks palunud üks mees, et ta paigutataks mujale istuma, sest ei soovi olla terve lennu oma naise kõrval. Üks ärimees aga palus istekohta baari juures, et saaks sealt oma ülemusele lehvitada.