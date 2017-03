Pakkimine on sageli reisimise kõige tüütum osa, kuid see ei pea olema aeganõudev ja stressirohke ülesanne, mille lõpptulemuseks on kohvri peal istudes ja kirudes lukkude kiskumine.

Tee oma voodipealne või pinksilaud või garaažipõrand tühjaks ja laota sellele välja kõik, mida kavatsed kaasa võtta. Sedasi on sul hea ülevaade sellest, mida kaasa võtad ning kui kraami on jube palju, siis saad teha otsuseid, mida võtta ja mida jätta.

Paki vastupidises järjekorras

Esimesed asjad, mis kohvrisse lähevad, on viimased, mis välja tulevad. Vahetusriided või pidžaama, mida esimeses peatuspunktis kohe vaja läheb? Kohvrisse viimasena. Kingad, mis on igaks juhuks kaasas? Kohvripõhja esimesena.

Raskuse strateegia

Kui sa kannad seljakotti, aseta kõige raskem ese keskele, sinu selgroo vastu. Nii on raskus sinu keha keskme vastas, mitte ei venita kotti mööda su õlgu ja selga allapoole ja see teeb kandmise lihtsamaks.

Voldi, rulli, seo

Kõik, mis on korrapärase kuju või lõikega, voldi kokku. See on nagu Tetrise mäng, aga trussikutega. Paksemad asjad nagu jakid või sallid rulli kokku. Et kindel olla, võid kokkurullitud asja ümber ka nööri siduda.

Ehita sein

Kui pakid, siis kujuta ette, et ehitad telliskividest ja mördist seina. Kingad, raamatud ja muud suured esemed on nagu kivid. Särgid, sokid ja alukad nagu segu, mis nende vahele läheb. Samuti on sellise "ehituse" tagajärjel vähem tõenäosust, et asjad reisi ajal kohvris segamini paisatakse.

Kui sa pole kindel, palju sokke võtta, võta alati rohkem

Kui sul on kohvris ruumi üle, täida see sokkidega. Esiteks sama eelneva "ehituse" eesmärgil, teiseks – haisvad jalad. Pikkadel reisidel garanteeritud. Su jalad tänavad sind värskete ja puhaste sokkide eest.

Paki asjad eraldi kottidesse

Hea viis suures kohvris või kotis asju organiseerida on panna sarnased esemed väiksematesse kottidesse. Eriti head on need kilekotid, millest saab õhu välja pressida.

Võta kaasa ainult vajalikud asjad

Kui mingit asja läheb "võib-olla" vaja, siis ole karm. Kõigeks tuleb valmis olla, aga mõtle realistlikult. Pane kõigepealt valmis kindlasti vajaminevad asjad, siis vaata, kas muu jaoks üldse ruumi jääb.

Õige kohver