Liiga suur pagas. Ära kunagi paki asju kaasa, mõeldes: mis saab, kui… See on kõige lihtsam indikaator saamaks aru, et suure tõenäosusega sul neid asju vaja ei lähe. Pakkides kaasa võimalikult vähe, on sul kohvris rohkem ruumi välismaalt ostetud asjadele. Odavlennufirmadega lennates on aga kõige soodsam mitte maksta registreeritud pagasi eest ja lennata vaid käsipagasiga.

Koopiate tegemata jätmine. Nii hästi kui oma asju ka püüad hoida, ei ole keegi meist iial täielikult kaitstud varguste või millegi kaotamise eest. Kui sul on koopiad tähtsatest dokumentidest, siis on varguse korral lihtsam asju ajada, et saada kenasti kodumaale tagasi.

Lendude vale broneerimine. Lennates kuhugi kaugemale ja broneerides mitu lendu, pööra tähelepanu, et lendude vahel oleks piisavalt aega. Kui lendude vahel on liiga vähe aega ja esimene lend peaks mingil põhjusel hilinema, siis jääd teisest maha. Kui lennud on koos broneeritud (jätkulennuna), ei ole väga hullu, sest lennufirma organiseerib uued. Ebameeldivusi valmistab see muidugi igal juhul.

Kui broneerid aga kaks lendu eraldi, jälgi, et nende vahele jääks piisav aeg. Näiteks ostes eraldi lennud Tallinnast Londonisse ja hiljem lennu Londonist Miamisse, jälgi, et nende vahel oleks pikk ooteaeg. Kui juhtub, et Tallinnast Londonisse suunduv lennuk hilineb, võid jääda Miami lennust maha ning lennufirmast sel puhul abi ei ole.

Loomulikult tuleb eraldi lende broneerides panna tähele, millisesse lennujaama saabutakse ja kust väljutakse ning kui palju aega kulub ühest teise jõudmiseks. Seda niisuguste suurte linnade puhul nagu London, kus on mitu lennujaama.

Pagasiveo tingimustega mittetutvumine. Ostes jätkulennu, läheb pagas tavaliselt otse lõppsihtkohta ning seda ei pea üldiselt vahemaandumise ajal uuesti sisse registreerima. Pea aga meeles, et on erandeid! Näiteks mõnes USA lennujaamas tuleb ka vahemaandumise ajal ohutuskaalutlustel pagas uuesti sisse registreerida. Teadmata sellest nõudest, võid õnnetul kombel jätta oma pagasi vahemaandumise lennujaama.

Reisikindlustuse tegemata jätmine. Mingil põhjusel kipub olema nii, et kui kindlustus on olemas, ei juhtu midagi. Niipea kui see tegemata jätta, toimub aga kõiksugu halbu asju. Kindlustuse kõige olulisem osa on tervisekindlustus, sest haiglatasud on väga suured.

Väärisasjade liigne näitamine. Et mitte sattuda varaste sihtmärgiks, väldi oma uue nutitelefoni ja kullast käekella demonstreerimist. Kui sul on vaja telefonist midagi otsida, sisene mõnda poodi või panka ning välju alles siis, kui telefon on turvaliselt taas kotis. Kui telefon on ühtlasi fotoaparaat, väldi pildistamist kahtlasevõitu kohtades. Kõik ebavajalikud väärisasjad (näiteks ehted) jäta koju.

Basseini äärde päevitama jäämine. Päevitamine ja patareide laadimine on muidugi tore, samas lennata ainult selle jaoks neli tundi on natuke nadi. Vaata hotelli territooriumist veidi kaugemale. Kui oled ostnud reisibüroo puhkusepaketi, pakuvad nemad igasuguseid ekskursioone. Läinud aga üksi reisima, tasub küsida hotelli vastuvõtulauast kohalike reisibüroode kontakte. Muide, tavaliselt on kohapeal ostetud ekskursioonid odavamad kui need, mida pakub Eesti reisibüroo.

Teadmatus pangakaardi teenustasudest. Välismaal pangakaardiga makstes tavaliselt lisatasu ei kasseerita, kui just kohapealne pood või restoran seda otsustanud ei ole (mõningates riikides tuleb neil maksta kopsakaid lisatasusid). Rahaautomaadist sularaha välja võttes tuleb aga peaaegu alati lisaks tasuda meie pangale. Sõltuvalt riigist ja pangast kasseeritakse ka automaadi kasutamise eest eraldi. Nii võib juhtuda, et raha väljavõtmise eest maksad juba 10 eurot lisaks. Seega varu piisavalt sularaha.

Raha ühes kohas hoidmine. Päris kindlasti ei tohiks hoida raha ja dokumente ühes kohas, isegi kui see paistab maailma kõige turvalisem koht. Raha, dokumendid ja pangakaardid tuleks jaotada mitmesse kohta. Kui peaks juhtuma, et sult varastatakse rahakott, ei jää sa vähemalt kõigest ilma.

Kodutöö tegemata jätmine. Et kõik reisil õnnestuks, tuleks natuke sihtpaiga kohta lugeda ja uurida. Sel moel väldid kõiksuguseid vigu ja pettasaamist.