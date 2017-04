Ole väljapuhanud või üliväsinud. Kui tulemas on pikk lend, siis tahad ilmselt selle jooksul magada. Seega tasub üles tulla võimalikult vara hommikul, et jääksid lennukis kiiresti magama ja ärkaksid vahetult enne maandumist puhanuna. Kui tegemist on lühema lennuga, puhka enne seda korralikult välja, et tunneksid end terve sõidu hästi.

Kanna mugavaid riideid. Vali lennureisiks mõni selline riietus, milles tunned end väga mugavalt, näiteks kodused dressid. Hea oleks kanda kihilist riietust, sest ühel hetkel võib sul hakata lennukis külm, järgmisel palav.

Vaheta sokid ära. Jalatsite äravõtmine ja puhaste sokkide jalgapanemine tekitab sinus mugava tunde.

Võta kaasa tekk, silmaklapid, kõrvatropid ja kaelapadi. Need neli asja aitavad sul end lennu ajal mugavalt tunda ja isegi magada. Sul on hea, kui saad teki ümber tõmmata, kaelapadi aitab sul kiiremini magama jääda ning tänu silmaklappidele ja kõrvatroppidele ei pane sa ümbritsevat nii palju tähele.

Kõnni salongis ringi ja venita ennast. Et sa ei jääks istudes kangeks ja liiga uniseks, tasub käia ringi ja ennast venitada.

Joo palju vett. Vett, mitte alkoholi, kohvi või teed! Lennukis on õhk kuivem ja see viib kehast vett välja. Et säilitada kehas tasakaal, on kõige parem juua rohkelt vett.

Pese hambaid, nägu ja silmi. Kui oled öisel lennul, siis pese hambaid nii õhtul kui ka hommikul. Nõnda talitad justkui oma tavapärase rutiini järgi – hambad pestud, aeg magama minna. Iga natukese aja tagant käi ka nägu ja silmi pesemas.