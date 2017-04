"Pärast seitset aastat abielu püüdis mees (naise teadmata) veenda lapsehoidjat osalema kolmekas, öeldes, et naisele meeldiks see väga. Mees töötas Wall Streetil ja naine oli arst ning lapsehoidja oli olnud nende juures alates esimese lapse sünnist neli aastat varem. Lõpuks lähenes lapsehoidja naisele, too ütles talle, et see on sobimatu.

Lahutus pole just lõbus asi ja vahepeal lähevad inimsuhted selle käigus päris käest ära, olgu siis draamaks, nõmetsemiseks või millekski muuks. Men's Health kogus kokku lahutusele spetsialiseerunud advokaatide seitse kõige enam meelde jäänud juhtumit. Need on hoiatuseks nii meestele kui naistele, eeskätt aga meestele.

Aga mõni kuu hiljem jõid nad end purju ja tegid kolmekat. See sai neile harjumuspäraseks. Mees oli pööraselt õnnelik, kuni naine ütles talle, et nad on lapsehoidjaga teineteisesse armunud ja et ta jätab mehe lapsehoidja pärast maha. Laste hooldusõiguse protsessi ajal püüdis mees väita, et lapsehoidja on illegaalne immigrant, see oli naeruväärne. Lõpuks sai naine esmase hooldusõiguse. Kolm aastat hiljem on naine ja lapsehoidja ikka veel koos, kuigi nad on palganud uue lapsehoidja." Advokaat James Sexton, Manhattan

Kliendil oli ka teine naine ja perekond

"Tegu oli varastes 50ndates Chicago paariga, kes olid olnud abielus 20 aastat, esindasin meest. Naine esitas lahutusavalduse, kuna mees reisis töö asju palju ja naine tundus, et nad on lahku kasvanud. Lahutuse ajal ilmus mehe pangaväljavõtetele pidevalt ports Omahas tehtud kulutusi. Mu uurija kontrollis neid ja avastas varsti, et viimased 10 aastat oli mees elanud koos ühe Omaha naisega abielumehe ja abielunaise elu (kuigi ametlikult polnud nad abielus) ja neil oli ühine kuueaastane poeg.

Mees reisis töö asjus palju ja mõlemad ta abikaasad eeldasid, et ta töötab. Küsisin mehelt, kas hakkamasaamine mõlema perekonnaga oli ka stressitekitav, aga ta oli vana rahu ise. Lõpuks kolis ta täiskohaga oma Omaha naise juurde, kes ei näinud Chicago abikaasast midagi teadvat. Aga see ei kestnud kaua, niisiis kolis ta tagasi Chicagosse ja kadus vaateväljast." Advokaat Mitchell B. Gordon, Chicago

Avastasin kliendi mehe petmise Facebooki kaudu

"Tegu oli varastes neljakümnendates paariga, kes olid olnud abielus umbes 15 aastat, esindasin naist. Naine kahtlustas, et mees petab teda ja leidis portsu krediitkaardiarveid – reisid Vegasesse, Coloradosse ja Mehhikosse (lennukipiletid, hotellid, restoranid, ööklubid, spaad). Kui naine küsis mehelt, kellega ta reisib, ütles mees, et ta reisib üksi. Algul pidas naine meest lihtsalt "ekstsentriliseks". Aga arved läksid üüratuks ja hakkasid tühjendama nende ühiseid arveid. Siis leidus ühel krediitkaardiarvel märge "Planned Parenthood" (pereplaneerimise temaatikaga tegelev organisatsioon). Mees ütles, et oli sealt kondoome ostnud. Naine andis lahutuse sisse.

(VIDA PRESS)

Lahutuse ajal leidsin mehe 20-aastase tüdruksõbra Facebooki lehe. See oli avalik, nii nägin ma neiu postitatud fotosid ja kohti, kuhu ta oli check-in'i teinud. Kõik need kattusid mehe krediitkaardiarvetega. Tuli välja, et nende afäär oli kestnud juba kaks aastat. Kui küsisin neiult Planned Parenthoodi arve kohta, ütles ta, et mees oli maksnud tema abordi eest. Aga üks arve, millest armuke polnud teadlik, oli Las Vegase bordellist – kus mees oli maksnud 10 000 dollarit Kariibi mere piraatide teemalise ruumi üürimise eest. Tüdruksõber ei teadnud midagi ka mehe abikaasast ning jättis ta siis maha – kuigi oli rase ja sedakorda jättis lapse alles (veel üks asi, mida sai näha Facebookist). Lõpuks sai naine laste hooldusõiguse ja mees pidi maksma alimente (nii abikaasa lastele kui, nagu hiljem teada sain, ka tüdruksõbra lapsele)." Advokaat Mitchell B. Gordon, Chicago

Mees pettis naist lapsehoidjaga, too esitas seksuaalse ahistamise süüdistuse

"Mu klient sai teada, et enam kui 15 aastat tema abikaasaks olnud mees magas lapsehoidjaga – avastades nad koos voodist, lapsed samal ajal kodus. Klient jälitas lapsehoidjat mööda tänavat. Siis sõidutas mees lapsehoidja bussipeatusesse, kus too autost välja kukkus. Lapsehoidja muutis meelt, esitas mehele süüdistuse seksuaalses ahistamises ja väitis, et too lükkas ta autost välja. Sel hetkel olid mees ja naine veel koos. Vältimaks lapsehoidjale maksmist, võtsid nad Las Vegases kiirlahutuse: naine sai kogu nende vara, et mehel poleks midagi ja ta oleks "kohtukindel" – st, et lapsehoidja ei saaks teda hageda.

Juhtum vajus ajahõlma, aga siis läksid mees ja naine ka päriselt lahku. Ja mees muutis meelt ning teatas, et tahab poolt nende ühisvarast – mis oli muidugi nüüd kõik eksabikaasa nimel. Siis mind sellesse loosse toodigi. Viisime loo kohtuniku ette, kes põhimõtteliselt ütles: paha lugu küll. Mees jutustas nii, et suu vahutas, öeldes kohtunikule, et oli okei anda naisele kogu vara, et nad ei peaks lapsehoidjale maksma, ja siis püüda naiselt seda raha ära võtta. Pole vist vaja öeldagi, et kõik jäi naisele. Ta oli nutikas." Advokaat Lisa Helfend Meyer, Los Angeles

Eksmees tõi tüdruksõbra kohtusse

"Sel päeval, kui lahutus jõustus, lahkusime kohtust ja mu kliendi eksmehe uus tüdruksõber ootas meest kohtumaja ees. Mu klient tahtis muidugi teada, miks oli mees oma armukese kohtusse toonud – see oli nii lugupidamatu. Sel hetkel karjus teine naine eksnaisele: "Aga ma kannan tema last!" Tõmbasin armukese õrnalt kõrvale ja ütlesin talle: "Sa ei pruugi seda teada, aga su poiss-sõbral on oma eksnaisega ka laps, nii et sa pead selle asjaga 18 aastat kokku puutuma ja praegu alustad sa väga vale jalaga". Nüüd ütlen kõigile oma klientidele, et nad mingil juhul oma poiss- või tüdruksõpru kohtusse ei tooks." Advokaat Amy Saunders, Boston

Tabasin eakad kliendid konverentsiruumis kättemaksuseksi tegemas

"Esindasin hilistes 60-ndates naist, kes tegi läbi tüliderohket lahutust oma varastes 70-ndates mehest. Mees pettis teda noorema naisega, mis valmistas mulle meelehärmi. Ma olin lootnud, et selleks ajaks enam peenist meest ei valitse. Igatahes, pärast pooltteist aastat piinu kirjutasid nad lõpuks paberitele alla.