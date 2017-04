Samsung võttis äsja pakendist välja oma uusima lipulaeva – Galaxy S8, vahendab Ars Technica. Lisaks superõhukesele ümbrisele, suuremõõdulisele ekraanile ja kiirele Snapdragon 835 protsessorile on seadeldisel ka mitu biomeetrilise autentimise võimalust. Telefonil on sõrmejäljelugeja, silmaiirise tuvastamise süsteem ja näotuvastus. Galaxy S8 esitleti avalikkusele eelmisel nädalal ja oli ainult aja küsimus, millal mõnele neist biomeetrilistest lahendustest õhuauk sisse torgatakse.

Üks neist aukudest on see, et S8 näotuvastuse saab fotoga ära trikitada. Vähemalt tuleb nii välja Spanish Periscope'i kasutaja Marcianophone'i videost. Pika hispaaniakeelse video umbes kuuendal minutil teeb autor endast telefoniga selfie ja siis suunab pildi Galaxy S8-le, mis on seadistatud tema näo peale lukustusest avanema. Pärast mõnd minutit sehkendamist annab S8 alla ja avaneb vaid foto peale, minnes "turvalisest" lukustuskuva olekust kodukuva olekusse. Kui kasutaja triki kätte saab, siis on see tema jaoks kergesti korratav.

Google lisas "Face Unlock" süsteemi juba 2011. aastal oma Android 4.0-le ja sel oli sama nõrk koht, mis Samsungil täna. Oma Android 4.1 süsteemile lisas Google "liveness check'i" ehk elusolekukontrolli, mis nõudis kasutajalt silma pilgutamist. Ka sellest said nutikad telefonikasutajad üle. Sisuliselt klõpsati kellestki foto, Photoshopis tehti sellest suletud silmadega koopia ning siis näidati neid omavahel kiiresti vahetades kordamööda näotuvastussüsteemile.

Samsung näib aga teadvat, et näotuvastuslukk ei ole just maailma turvalisim lahendus. Tegu on vaid ühega kolmest erinevast biomeetrilisest võimalusest ja näiteks Samsung Pay's oste tehes seda autoriseerimiseks kasutada ei saa. Aga ilmselt on soovitatav näotuvastust ka lukustuskuva jaoks mitte kasutada, vaid eelistada salasõna või PIN-koodi.