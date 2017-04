Ja kuigi Leigh pole enda kinnitusel endiselt sugugi paranoiline inimene, on ta kogunud varusid, et hädajuhtumi korral abikaasa ja kahe lapsega umbes kaks nädalat korterisse lukustatuna hakkama saada ja ellu jääda. Ka eestlasel tasub ehk tema nimekirjast veidi eeskuju võtta, sest näiteks tormid marutavad teinekord meilgi.

USA veebisaidi Lifehacker autor Leigh nendib , et ta on alati naernud nende üle, kes teevad ettevalmistusi maailmalõpuks või viimsekspäevaks, ehitavad varjendeid ja varuvad relvi. Isegi pärast möödunud aasta 8. novembrit (kui Donald Trump valiti USA presidendiks) pole ta viimsepäevateoreetikuid väga tõsiselt võtnud. Aga viimasel ajal on ta hakanud mõtlema, et mis siis, kui neil apokalüpsiseks valmistujatel on omamoodi natuke õigus. Selleks ei pea tingimata toimuma maailmalõppu (ja siis vist poleks ettevalmistustest ka väga kasu – toim), et elu väga ebamugavaks muuta. Isegi 2010. aasta lumetorm tegi poeletid tühjaks, väga suurt segadust tekitasid ka näiteks orkaanid Katrina ja Sandy ning 9. september 2001.

Järgnev stsenaarium pole väga tõenäoline, aga välistatud pole see ka teps mitte: raju kevadtorm lõhub elektriliinid, sunnib vaikima mobiilimasti, elektripliidi ja kaevupumba ning täidab su poetee murtud puudega. Ligi ei pääse ei kiirabi ega pitsakuller. Kuidas selliseks jamaks valmis olla, mida peale eestlastele harjumuspärase soola ja tikkude veel varuda?

Pärast 2010. aasta talvetormi varus Leigh mõned gallonid (3,8 l) vett, aga kanistrid hakkasid lekkima ja ta ei vaevunud neid asendama. Aga tänaseks on ta leidnud SELLISED tugevad kandilised veekonteinerid, mis ei võta korteris liiga palju ruumi ja mida üksteise otsa laotuna saab kasutada näiteks diivanilauana. Iga inimese kohta peaks varuma galloni vett päevas ja vett peaks olema minimaalselt kolmeks päevaks.

Toit

Koju konservid, kiire lahkumise puhuks kotti energiabatoonid. Kahe nädala jagu konservtoitu võtab küll köögis enda alla terve kapi.

Rasestumisvastased tabletid

Keegi ei taha katastroofititte.

Vile

Keegi ei usu, et ta võiks rusude alla jääda, aga ometi selliseid asju juhtub.

Esmaabi- ja hügieenivarustus

Plaastrid ja sidemed, päikesekreem, valuvaigistid, laste Tylenol, kõhulahtisuse ravim, allergiaravim, hambapasta ja –harjad.

Tolmumaskid

Paberkaardid kodulinnast ja ümbruskonnast

Mõnel inimesel on kohutav suunataju ja pagedes vanemate juurde Elvasse võib ta võtta suuna hoopis Haapsalu poole.

Koopiad kõigist olulistest dokumentidest

Pakitud veekindlatesse kilekottidesse. Kui terroristid pilve maha võtavad, siis on sul muidu pangatellerile raske tõestada, et sul seal oma konto on.

Multitööriist-nuga

Kui sulle Leatherman ei meeldi, siis vähemalt pane konservikappi üks avaja.

McGyveri teip

Millegipärast soovitatakse seda varuda, kuigi me kõik ei saa tingimata aru, miks. Samas: see on odav, nii et miks mitte.

Kaaliumjodiid

Paranoiaskaalal päris kõrgel. Kaitseb kilpnääret, kui keegi paneb plahvatama räpase pommi.

Hädaabitekid

Fooliumikihiga tekk on abiks, kui pead talvel kuhugi rändama või kui su lähim katlamaja töötamast lakkab.

Tampoonid

Mõnel naisel algavad päevad alati ootamatult.

Pontšod

Vändaga raadio, millega saab ka telefoni laadida

Taskulamp ja veel taskulampe

Kui sul on lapsi, siis on tõenäoliselt vähemalt kaks-kolm su kodust taskulampi nendega jalutama läinud. Pimedas on tüütu neid voodi alt mõnest laste onnist otsida.

Patareilamp ja miljonitunnine küünal

Patareid ja akud kõigile ülalmainitud seadmetele

Veekindlas kotis.

Mängukaardid

Kui su abikaasa pole just suurem kaardimängusõber, siis hädaolukord on hea võimalus teda mängima sundida.

Šokolaad

Hädaolukorras vajame natuke lohutust. Leigh nendib, et õnnetuseks sõi tema hädaolukorraks ostetud maiustused kogemata kohe ära, hankis uued ja sõi ka nood ära. Ta loodab, et katastroof saabub sel umbes neljatunnisel perioodil, kui majas veel on midagi magusat.

Seljakotid

Üks igale perekonnaliikmele.

Veepuhastusvahendid

Tikud veekindlas kilekotid

Sularaha väikestes kupüürides

Tualettpaber, beebisalvrätikud ja käte desinfitseerija

Tugevad prügikotid

Kui WC ei tööta, siis tuleb jäätmed kuidagi kokku koguda.

Relv

Nali. Kui lapsed leiavad üles kõik taskulambid, siis leiavad nad ka relva.

Prillid