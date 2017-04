Mees püüab kuldkala. See lubab ühe ta soovi täita, kui mees ta uuesti vette laseb.

"Tee nii, et Tšetšeenias oleks rahu," palub mees.

Kala laseb mehel gloobuse tuua, vaatab seda tükk aega ja teatab siis:

"Ei, see on liiga kaugel. Soovi midagi muud."

"No tee siis minu naisest miss Eesti," palub mees.

Kala laseb mehel endale oma naise pilti näidata, vaatab seda tükk aega ja ütleb siis:

"Kuule, mees, too see gloobus tagasi."