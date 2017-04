Singapuri Vabariigi ettevõte ST Engineering valmistab riigi relvajõududele uue põlvkonna jalaväesoomukid, mis vahetavad välja senised USA päritolu M113A2 soomukid.

Tegemist on 29 tonni kaaluva masinaga, mille 711 hobujõulune diiselmootor suudab arendada kuni 70 km/h kiirust ning masina tegevusulatus on 500 km. Masina meeskonda kuulub 3 liiget ning masin on suuteline edasi toimetama ka 8 sõdurit.

ST Engineering'i tütarfirma ST Kinetics paigaldab soomukile relvasüsteemid ning praegu teadaolevalt tuleb soomukile 30 mm automaatkahur ja 7,62 mm kuulipilduja. Kuid samas on erinevatest allikatest läbijooksnud, et soomuk võidakse varustada ka 90 või 105 mm suurtükiga.

Uued soomukid peaksid armee relvastusse jõudma 2019. aastal.