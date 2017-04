Tõenäoliselt tundub see enamike naiste jaoks üks kõige ebaromantilisemaid kohti, kus abieluettepanekut teha. Kuid John Cena tulevane kaasa on maadleja Nikki Bella ning eilsel Wrestlemania üritusel oli ta maailma kõige õnnelikum naine!

Ameeriklaste armastatud maadleja John Cena on küll varem öelnud, et ei kavatse abielluda, kuid eile õhtul tõestas mees, et on meelt muutnud, kirjutab ajakiri Esquire. Eilsel Wrestlemania maadlus-show’l laskus mees põlvili, et paluda oma tüdruksõbra, maadleja ja näitleja Nikki Bella kätt. Ettepanekut tehes kasutas ta naise pärisnime ja paar embas üksteist siires õnnes.

John Cena on paljude fännide südamed võitnud oma eheda olemise ja heategevusega. Muu hulgas on Cena aktiivne osavõtja Make-A-Wish (Soovi midagi ingl. k. – toim.) heategevusliku organsatsiooni projektidest, kus täidetakse haigete laste soove. Selle raames on võimas musklimees ka näiteks väikese tüdrukuga teepidu mänginud. Suurel mehel suur süda.