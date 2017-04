5. aprillil tähistame Eesti teedel järjekordset mobiilivaba päeva. Ent ohtlik ei ole vaid telefoni kasutamine roolis, juhi keskendumist takistavad ka söömine, muusika kuulamine, lärmakas vestlus sõidu ajal. Ennetuskampaania "Kui juhi, siis juhi" raames saab igaüks ausalt rääkida oma loo, kuidas muude tegevuste tõttu on olnud "napikas" või juhtunud õnnetus.

Maanteeameti kampaanialehel www.mnt.ee/juhi saab julge kodanik jagada oma kogemust, kuidas on kõrvaliste tegevustega tegelemine on teda puudutanud. Oodatud on nii autojuhi, kaasreisija, jalakäija kui ka möödakõndija lood.

LIIKLEJATE PIIRIPEALSED SEIKLUSED