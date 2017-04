Scott Eastwood ei õhka klassikalist Hollywoodi stiili mitte ainult filmistaari geenide või oma kena näolapi pärast – 31-aastase näitleja ja Clinti poja jaoks on tegu ka teadliku moevalikuga, kirjutab Ask Men. "Kui sa välimus on pidevalt klassikaline, siis see ei lähe iialgi moest" ütleb ta. "Ma ei taha kanda midagi sellist, et kui ma 20-30 aasta pärast tagasi vaatan, siis mõtlen: oh isver, mis mul küll seljas oli?"

Muidugi pole klassikalist stiili raske välja kanda, kui sul on selline luustruktuur, et sa näed valget T-särki selga tõmmates automaatselt välja nagu James Dean. Seda on märganud ka näiteks Hugo Boss, Davidoff ja Taylor Swift, kes on napsanud Scotti osalema oma reklaamikampaaniatesse ja muusikavideotesse. Kui oled filmihuviline, siis oled teda näinud üles astuma sellistes linateostes nagu "Raev" ("The Fury", 2014) ja "Suitsiidisalk" ("Suicide Squad", 2016). Järgmisel kolmapäeval aga esilinastub "Kiired ja vihased 8" ("Fast & Furious"), kus Scott Eastwood mängib koos näiteks Vin Dieseli ja Jason Stathamiga. AM uuris mehelt tema stiilivalikute kohta.

Kuidas sa oma stiili kirjeldaksid?