Ilona, Aleksei ja nende kaks last moodustavad täiesti tavalise, moodsa Eesti pere. 15-aastane Malena lõpetab põhikooli, kolmeaastane Sass on lasteaialaps, Ilona hoiab korras Tallinna kodu ning Aleksei teeb mitmenädalasi vahetusi Šveitsis, judokasid treenides. Üks auto kulub perele väga ära. Nissan Pulsar on esimene, mida Budõlinid ühiselt hindama asuvad.

Aleksei on kogenud autojuht, Ilona sooritas äsja edukalt eksamid ja on värske juhiloa omanik. Nende tiimitöö on olnud suurepärane, tänu Aleksei eeskujule on Ilona Tallinnas liigeldes kindla käega ja roolis rahulik – harva, kui nii turvalist "rohelist" liikluses näeb. Seega pole vahet, kas suur või väike auto, sõita saab kõigega.

Pereauto kandidaatide valikul ei suru kumbki peale oma arvamust, ühiselt arutatakse läbi pere vajadused, peamised sõidud, arvutatakse aastane kilometraaž ja asutakse üks teise järel läbi proovima silma jäänud sõidukeid.