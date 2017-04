See mittekirurgiline protseduur kujutab Botoxi süstimist munanditesse (scrotum). Mehe kuivatatud ploomikesed muudetakse mahlakateks küpseploomideks. Miks seda tehakse? Arstide arvates on kolm põhjust: munandid higistavad vähem (oluline tegur sportlaste jaoks), kotid näevad suuremad ja uhkemad välja ning kolmandaks kaotab Botox kortsud, tõstab ja pinguldab kellasid nii, et need näevad jälle välja värsked nagu teismelisel.

Plastilise kirurgia arstide teatel on Ühendkuningriigis viimase kümnendi jooksul kasvanud meestele tehtavate kosmeetiliste protseduuride hulk 200% ning nõudlus intiimsete kohendamiste järele on enneolematu. GQ uuris, missuguseid operatsioone ja protseduure meestele allpool vööd tehakse.

Tegu on meeste seas populaarsuselt teise protseduuriga rinnaimplantaatide paigaldamise järel. Arstide teatel on 75% selle soovijatest geimehed, kes tahavad suurendada oma tagumikku ja muuta seda ümaramaks. Ülejäänud 25% on heteromehed, kes on lihtsalt mures oma lameda tagumiku pärast. Protseduuriks võetakse mujalt (näiteks kõhupiirkonnast) kannikatesse paigutamiseks rasva. Tegu on millenniumile omase fenomeniga – enim nõuavad tagumiku kergitamist 20-35-aastased mehed. Kõhnadele meestele, kel pole kuskilt rasva võtta, pakutakse silikoonist tagumikuimplantaate.

P-süst

P-täht tuleneb Kreeka viljakusjumala Priapuse nimest. Patsiendilt võetakse verd ja see lastakse läbi tsentrifuugi, et tekiks trombotsüüdirikas plasma, millel on kasvatavad omadused. Protseduuri on kasutatud spordimeditsiinis rebenenud sidemete raviks. Ent ka kasutatakse protseduuri selleks, et suurendada kuni 20% võrra peenist ning parandada vereringet, et erektsioon oleks tugevam. Süsti mõju kestab poolteist aastat.

Peeniseimplantaat