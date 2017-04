Sylvester Graham (Graham Crackersi, teatud kreekerite ehk soolaküpsiste looja – toim) ning John Harvey Kellogg (Kellogg's Cornflakes – maailma tuntuim maisihelbe-hommikusöök) olid mõlemad evangeelsed usklikud, kes leidsid, et seksi peab iga hinna eest vältima. Kellogg leidis isegi, et seksuaalselt erutunud laste tundlikele kehaosadele peaks nende rahustamiseks valama karboolhapet. Aga meestel oli ka veidi leebemaid teooriaid. Näiteks uskusid nad, et puhtalt taimetoidu söömine aitab seksuaaltungi vähendada. Ning et kui laps sööb hommikul teraviljatoitu piimaga, siis ei taha ta pärast seda pihku peksta.

Kui mees riista püsti ei saa, siis võib sel olla erinevaid põhjuseid. Aga kui põhjus on psühholoogiline, siis võib mehel siiski kõvaks minna magades. Arstid on seda omal ajal välja selgitanud sel moel, et patsiendi riista ümber mässiti rull postmarkide. Idee oli selles, et öist erektsiooni saades pidi riist markide vahel oleva perforatsiooni katki rebima.

3. Vibraatorid loodi naiste hüsteeria raviks

Victoria ajastul pandi kergemini ärrituvatele naistele diagnoosiks hüsteeria. Ja kuna masturbeerimise peale kortsutati toona kulmu, siis "raviti" sellise "haigusega" naist sel moel, et arst masseeris käega tema tuppe, uskudes, et nii pakutav kergendus teeb naise terveks. Aga kuna võiduka lõpuni masseerimise peale kulus palju aega ja energiat, siis leiutasid arstid oma töö kergendamiseks ja kiirendamiseks vibraatori.

4. USA armee oleks peaaegu ehitanud pommi, mis teeb vaenlased homoks

1990-ndate keskel pakkus üks USA sõjateadlane välja sellise relva loomise, mis külvaks vaenlase sõjaväelased üle neis üksteise suhtes seksuaalset külgetõmmet tekitavate feromoonidega. Noh, nii, et kui sõduri nahk ainega kokku puutub või ta seda sisse hingab, siis ta muutub kohe homoks. "Armupommi" arendamisele pidi kuluma 7,5 miljonit dollarit, aga idee lükati lõpuks tagasi.

5. Teadlased ei suutnud uuringu tarbeks leida inimest, kes EI vaataks pornot

Montreali ülikoolis taheti uurida mehi, kes pornot ei vaata. Aga uuringu mõte oli surnult sündinud, sest ühtegi sobivat katsealust – kahekümnendates meest, kes poleks kunagi pornot tarbinud – ei leitud.

6. Rasedusvastase tableti looja jutlustas varem "rütmimeetodit"

Pühendunud katoliiklane John Rock avas Bostonis kliiniku, kus selgitati naistele katoliku kiriku poolt heakskiidetud rütmimeetodit raseduse vältimiseks. Rock leidis, et kui see meetod on juba heaks kiidetud, siis saab seda ka edasi arendada – ja lõpuks sündis kuulus rasedusvastane tablett. Mida aga kirik seni tunnustanud pole.

7. USA parlamendisõda telefoniseksi pärast andis naabritele tööd

1987. aastal andis USA kongress välja telefonisündsuse seaduse, millega muudeti "nilbed" ja "sündsusetud" telefonikõned ebaseaduslikuks. Telefoniseksi pakkuvad ettevõtted leidsid lahenduse: teenust pakuti teiste riikide kaudu ja kõned suunati mujale ümber. São Tomé saare kaudu tehti 1993. aastal 5,2 miljoni dollari eest ameeriklaste seksikõnesid. Ehk siis: püüdes peatada ameeriklaste harjumust telefoniseksi harrastada, andis USA parlament tööd ja leiba riigi vaestele naabritele.

8. Miks on mõned mosleminaised olnud sadu kordi abielus

Ilma abielus olemata seksimine on islamiusus keelatud. Aga mõnedes moslemimaades on keeld lahendatud nii, et prostituut astub kliendiga kiiresti abiellu, teeb oma tegemised ära ja siis järgneb lahutus. Nii võib kohata moslemiprostituute, kes on olnud abielus sadu ja sadu kordi. Sest nii pole see patt.

9. Preestrid harrastasid enda kastreerimist

Aegade esimene katoliku kirikukogu keelas preestritel enda kastreerimise kirikust väljaviskamise ähvardusel. Mis tähendab, et neljandal sajandil võis see olla täitsa levinud praktika.

10. Arst võttis uroloogiakonverentsil riista välja