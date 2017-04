Veebikaubamaja Amazon on lõpetanud riigivõimudega sõdimise ning asub lapsevanematele hüvitama umbes 70 miljoni dollari ehk 66 miljoni euro eest tehtud oste, mille kogemata teinud mobiilirakenduse kaudu nende lapsed.

Ligi aasta tagasi mõisteti Amazon süüdi selles, et firma on ebaseaduslikult esitanud arveid mobiilirakenduses autoriseerimata tehtud ostude eest, vahendab The Verge.

Kõnealused ostud on teinud lapsed mobiilirakendusega mängides. Mullu otsustas USA föderaalkohus, et Amazon pole lapsevanemaid piisavalt selgelt informeerinud sellest, et ka tasuta äpiga võivad kaasneda äpisisesed ostud. Kohus tõdes, et Amazon pole soovimata ostude vältimiseks esitanud piisavalt hoiatusi ning küsinud oste kinnitavaid paroole. 2011. aasta novembri ja 2016. aasta mai vahel esitati USA föderaalse kaubanduskomisjoni andmetel lapsevanematele selliste ostude eest arveid 70 miljoni dollari ulatuses.

Kaubanduskomisjoni teatel alustab Amazon tagasimakseid "peatselt".