Nurgas seistes jäävad su õnged kõigile ette ja riiulile ei julge sa neid panna – kartes, et su kallid ja õrnad spinningurullid sealt maha libisedes kannatada saavad? Taas kord tuleb tõdeda: lihtne lahendus on väga sageli geniaalne.

Azure_optics pakub järgnevat lihtsat lahendust. Tuleb võtta PVC-toru, lõigata sellest jupp ning otsad saagida nii viltuseks, et toru saab trelli abil kruvidega seina külge kinnitada. Muidugi tuleb torujupp asetada seinale nii, et selle üks ots on veidi ülespoole viltu – ikka kalli õnge tervise huvides.