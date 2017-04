1. Veendu, et sul on majapidamises üks umbes meetrine raudtoru jupp, mis täpselt EI mahu veljevõtme padruni otsa.

Aga üsna tõenäoliselt unustasid sa sügisel autole "talvepapusid" alla pannes veljepolte või mutreid millegi tavotilaadsega määrida ja nüüd on need nii kinni roostetanud kui vähegi võimalik. Ning lühikese ristvõtmega jääb nende vabastamiseks jõudu väheks. Mida teha?

Kui sa kuulud nende õnnelike hulka, kel on auto talve- ja suverehvid eraldi velgedel, siis ei pea sa nädalaid ootama, kuni rehvitöökoja järjekord sinuni jõuab ja sa pääsed naastrehvide krõbinast aprillikuisel kuival asfaldil.

3. Lõika ketaslõikuriga maha üks õige padruniotsaga ristuv padrun.

4. Avasta, et mahalõigatud padrun on täpselt see, mis sobib su naise auto veljepoltidele. Kiru.

5. Libista raudtoru mahalõigatud padruni asemel veljevõtme jõu-õla otsa ja naudi lisandunud jõu õlga ehk "jõu mõjusirge kaugust toetuspunktist või pöörlemisteljest".

6. Suviseid rattaid paigaldades määri poldid mingi tahkema määrdega ning ära unusta panna määret ka poldipeade alla, kust need armastavad velje külge roostetada.