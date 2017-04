Gambrinus mekkis totaalmusta mitme meistri koostööõlut, mis muuhulgas puutunud kokku viskiste tammelaastudega – ja leidis, et rahulolu on ravim.

Järelmekk. Tiina-kommi-asfalt. Hapukas marmelaad mõrkjasmagusas šokolaadis. Tiina komm ei ole asfalt. Aga see pole oluline.

Keskmaitse. Vaniljeasfalt. Pehme ja vetruv nagu linnatee suvekuumuses. Või staadionikumm sel hetkel, kui kukkudes tundub ta päästvalt pehme, kuid püsti tõustes saad aru et ega nii pehme ikka polnud. See õlu pole pehme!

Esmamekk. Raske. Poolasfalt. Ploomasfalt. Et ses mõttes et mitte tõrvraske, kuid sama maitsetihe. Magusakas-mõrkjas. Lagritsase killustikuga.

Aroom. Šokolaad. Mõrušokolaad. Tumemõrušokolaad. Tumemõrušokolaadiploomid. Noh et sisse kastetud. Üks teisesse.

Nomaeitea. Pruulmeister tõi vanale Gambrinusele maitsmiseks eraldi pudeli. Kui ülejäänud on sama head, siis on tulemus MEGA. Ja hetkel pole muu oluline. Sest rahulolu on ravim. Kui väärtsiteerida Ülo Kiplet.