Iseenesest on äärmiselt imelik, kui mees laseb enda eest abieluettepaneku teha kellelgi teisel. Aga siis mitte tingimata, kui mees palub oma soovi esitada naise lemmiknäitlejal.

Allolevas videos ütleb omaaegse komöödiasarja "Lastega kodus" täht John Stamos naisterahvale, et tolle poiss-sõber ootab temalt jah-sõna.

Ja kõigi osapoolte õnneks läheb Stamose missioon Doug Coxi esindajana edukalt, vahendab Men's Health. Cox selgitab videos, et tema tüdruksõber (ning nüüdsest kihlatu) Katrina Firenze on suur Stamose fänn. Ning et peale Stamose endaga abiellumise ei ajaks naist miski rohkem elevile kui lemmiknäitleja heakskiit.