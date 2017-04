Meestepäeva, isadepäeva ega jõule pole niipea oodata, aga kuskil pole kirjas, et mees peab hea lõhnaõli saamiseks selle endale kinkida laskma. Kui sulle meeldiks minna kevadele vastu selliselt lõhnates, et naiste ninasõõrmed paisuvad ja nad tunnustavalt noogutavad ning mehed on veidi kadedad, siis hangi üks eriti hea parfüüm endale ise. Ning ära lase end heidutada sellest, et need on kaunis kallid – see on hoopiski meeldiv, kui sa tead, et su ihult õhkub veidi ka edevat raha lõhna ... GQ spetsialist on valinud välja üheksa eriti head eelmisel aastal meestele loodud parfüümi.

1. L’Envol de Cartier, Cartier

Kirjeldatud kui "idamaist-läbipaistvat". Raskema lõhna kergem versioon. Magus nektar ja mesi, selle järel vee ja pehme muskuse alatoonid.