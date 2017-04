Head uudised inimestele, kes peavad korrapäraselt vestlusi oma lemmikloomaga – teadlaste kinnitusel ei näita monoloogi pidamine su jutust absoluutselt mitte midagi taipava elukaga, et sa oled kuidagi juhmakas, vaid hoopis vastupidi. Maximi teatel kinnitab Chicago ülikooli käitumisteaduse professor Nicholas Epsey, et lemmikloomaga rääkimine on märk intelligentsusest ja kujutlusvõimest. Ehk kui sa oma koeraga lobised, siis oled sa nutikas ja loominguline. Noh, muidugi sel juhul, kui sa ei oota, et lemmikloom sulle vastaks. Tuleb välja, et loomadega rääkimine näitab meie alateadlikku vajadust seltsilise järele ning ühtlasi ka soovi luua isiksust – teadlaste keeli antropomorfiseerida ehk omistada isiksust mitte-inimesele. Kuna loom pole inimene, tunneme me vajadust omistada talle isiksust, et tunda end temaga veel lähedasemana.

Loomi ja objekte (näiteks kaisukarud) on enamik meist inimestanud noorena. Vanemaks saades kasvavad paljud meist sellest kombest välja, kuna ühiskond peab seda ebaküpseks käitumiseks (mida see pole). Ning kui me siiski vanemana oma loomadele inimlikke omadusi omistame, siis on see teadlaste kinnitusel intelligentsi märk.

"Paneme sageli nimesid sellistele asjadele nagu autod, riistad, paadid ja kaamerad – kõigile asjadele, millega meil on arenenud välja erilisem suhe ja mida me võtame omaenda identiteedi pikendusena," ütles Epsey. Tema sõnul näitab asjadele nime panemine ja nendega lähedane olemine eneseteadlikkust ja identiteedi kujundamist. "Aga see läheb nimede panemisest veel kaugemale. Me leiame, et kass käitub "ninakalt", et aktsiaturg on "vihane", küsime oma autolt "miks sa käima ei lähe?" ja nimetame seda "logisevaks vanameheks", kui mootor turtsuma hakkab," lisas ta. "Tegu on aktiivse ja intelligentse sotsiaalse tunnetuse kõrvalsaadusega – sellega, et meil on aju, mis on programmeeritud nägema ja tajuma teadvusi."