Esimese autopesulana Eestis hakkab Tasku Autopesula pakkuma 100% raha tagasi garantiiga autopesu, kus pesula vea korral makstakse kliendile kogu raha tagasi.

"Olen oma tegemistes olnud alati maksimalist ning ka nüüd tahan pakkuda Eesti parimat autopesu,” ütles Tasku autopesula peamine omanik, karate maailmameister Marko Luhamaa. "Meie autopesulas on suurepärane meeskond ning ma olen kindel, et suudame oma lubadustest kinni pidada.”

Tasku Autopesula on teinud pika nimekirja pesijapoolsetest eksimustest, mille korral on kliendil õigus nõuda vigade parandamist või raha tagasi. Näiteks kuuluvad sinna hooletusest pesemata jäänud kohad (tulede koopad, ukseservad, porilapatsid, numbrivalgusti), kütuselaigud kütusepaagi juures, kuivatusjäljed peegli klaasidel, märjad uksevahed, veepritsmed auto salongis, ebaühtlane rehviläige jms.

Raha tagasi garantiid pakutakse kõigile püsiklientidele (püsikliendiks registreerimine on tasuta ja võtab aega 10 sekundit), kes teevad oma tellimuse autopesula veebilehel oleva broneerimissüsteemi kaudu ning märgivad ära, et soovivad garantiiga teenust. Kui klient soovib esitada kaebuse, siis tuleb seda teha kohe pärast pestud auto kättesaamist ning sõiduki ülevaatamiseks antakse soovi korral ka kandelamp. Hilisemate etteheidete korral raha ei tagastata, küll aga tehakse tasuta vigade parandus.

Garantiid pakub autopesula vähemalt ühetunnistele teenustele (põhjalik autopesu pigileotusega jt kallimad autopesupaketid). Garantiid ei pakuta asjaoludele, mida ei ole Tasku autopesulal võimalik kontrollida või mis kuulub veelgi põhjalikumate teenuste paketti. Näiteks parklatolm, kui see tekib pärast pesu pikalt ootama jäänud autole; veenired detailide vahelt, mis tekivad pärast autopesu; mõnest varasemast pesust tekkinud veesette eemaldamine; puuvaik ning velgedel ära kulunud piduriklotsi metallijäägid (kui piduriklotsid on kulutatud metallini välja). Viimatimainitud probleeme on samuti võimalik lahendada, kuid selleks tuleb tellida eraldi teenus.

Luhamaa sõnul on autoomanikel mureks ka autole kantavate vahade kvaliteet ja vastupidavus. "Kuna olen ise meil kasutatavaid tooteid põhjalikult testinud ja jälginud, siis julgeme anda püsivahadele ja nanotehnoloogilisele vedelklaasist kaitsele kuni kolmeaastase kestvusgarantii. Kui näiteks vedelklaasi ei ole aasta pärast autol peal, siis paneme selle tasuta uuesti.”

Raha tagasi garantiid hakkas Tasku Autopesula pakkuma alates 3. aprillist ning Luhamaa sõnul on püsikliendid selle uudise vastu võtnud positiivse üllatusega: „Seda ei juhtu Eestis just tihti, et autopesija võtab endale kogu vastutuse ning on nõus eksimuse korral ka oma vigu tunnistama.”

Tasku Autopesula asub Tartus, Tasku keskuse all asuvas autoparklas aadressil Turu 2. Pesula enamusomanik Marko Luhamaa on autopesuäris tegev alates 2006. aastast.

Täpsete 100% raha tagasi teenuse tingimustega saab tutvuda Tasku Autopesula kodulehel.